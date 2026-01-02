26.1 مليار درهم.. دعم بلا حدود من الإمارات لليمن وشعبه

لم تدخر دولة الإمارات جهداً في مد يد العون لكل محتاج على وجه الأرض، منذ تأسيسها، فقدمت أكثر من 370 مليار درهم من المساعدات الدولية، لتصل إلى أكثر من مليار إنسان حول العالم، وكل دعم يحمل بصمة أمل وفرصة لتغيير مستقبل الإنسان نحو غد أفضل.

كان لليمن حظ وافر من المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات على مدار الأعوام الماضية حيث بلغت 26.1 مليار درهم، لدعم الاستقرار وإعادة الإعمار وتحسين الخدمات في اليمن.

تعلم دولة الإمارات أن الاستثمار في الإنسان من صحة وتعليم هو أثمن شيء، فلم تدخر جهداً في تأهيل المدارس والمستشفيات، وتأمين الطاقة، وإعادة بناء المطارات والموانئ، ومد الطرق وبناء المساكن، وغيرها من المشاريع التي بلغت حد تأمين مصادر الرزق لشرائح متعددة من الشعب اليمني كالأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقدمت الإمارات مساعدات بأكثر من 10 مليار درهم لتشغيل الخدمات التي تهم قطاعاً عريضاً من السكان خاصة في مجالات الصحة والتعليم، كما تضمنت المساعدات حملات الإغاثة الإنسانية لتقديم المساعدات الغذائية للنازحين وبناء آلاف المنازل عقب الفيضانات والسيول.

وباء الكوليرا

إبان انتشار وباء الكوليرا في اليمن بين عامي 2016 و2018 تحركت الإمارات بفعالية عالية لمكافحة الأمراض والأوبئة السارية والتي اجتاحت عددا من المناطق اليمنية، ولعبت في هذا الإطار دورا محوريا في مواجهة وباء الكوليرا والحد من انتشاره، وأطلقت حملة لمكافحة الكوليرا المنتشرة في 19 محافظة يمنية عبر التنسيق مع منظمة الصحة العالمية "WHO"، كما تم إرسال سفينتين محملتين بأدوية مكافحة الكوليرا إلى اليمن، إضافة إلى تزويد وزارة الصحة اليمنية عشرات المركبات المجهزة لإشراكها في عمليات التطعيم ليبلغ عدد المستفيدين من حملات التطعيم 18 مليون شخص.

مليار دولار لدعم الطاقة

في نوفمبر 2025 أعلنت دولة الإمارات عن تقديم دعم بقيمة 1 مليار دولار لتنمية قطاع الطاقة في اليمن، في إطار جهودها المتواصلة في تعزيز التنمية المستدامة في اليمن وحرصها على توفير الحياة الكريمة للشعب اليمني الشقيق.

ولا تقتصر المبادرة على كونها مشاريع بنية تحتية، بل تشكل استراتيجية شاملة لإعادة الاستقرار إلى قطاع الكهرباء المنهك، عبر حلول متنوعة تشمل الطاقة الشمسية والغازية وطاقة الرياح، لتخدم ملايين المواطنين في محافظات عدن وشبوة وحضرموت، وتحدث نقلة نوعية في حياتهم اليومية واقتصادهم المحلي.

كما أنشأت الإمارات ست محطات للطاقة الشمسية في تعز والحديدة وعدن وشبوة، بمساحة تتجاوز 3.5 ملايين متر مربع وبقدرة إنتاجية تقارب 500 ميجاواط من الطاقة النظيفة.

وبحسب وكالة الطاقة الدولية، مثلت الطاقة الشمسية 10.4 بالمئة فقط من إجمالي حجم الكهرباء المولدة في اليمن في عام 2023، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة مع المرحلة الثانية من محطة عدن للطاقة الشمسية المخطط لها في عام 2026 والتي ستزيد قدرتها إلى المثلين.

دعم دون انقطاع

استمر الدعم الإماراتي لليمن دون انقطاع في كافة المجالات يعبر عن مبدأ ثابت تتبناه الدولة منذ عهد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وهو العمل على تعزيز السلام والاستقرار والأمن على الساحتين الإقليمية والدولية، والمشاركة في أي جهد يعزز الأمن القومي العربي، ويحفظ للدول العربية وحدتها وسيادتها واستقرارها في مواجهة أي تحديات أو مخاطر مهما كان مصدرها.