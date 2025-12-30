"التربية" تدعو للاحتفاظ بكتب الرياضيات والعلوم لجميع الصفوف

دعت وزارة التربية والتعليم لطلبة وأولياء الأمور إلى الاحتفاظ بكتب الفصل الدراسي الأول لمواد الرياضيات والعلوم لجميع المراحل، إضافة إلى مادة اللغة الإنجليزية لطلبة الحلقة الثالثة، وذلك لاستخدامها عند الحاجة خلال الفصلين الدراسيين الثاني والثالث من العام الدراسي الجاري، في إطار حرصها على تعزيز استمرارية التعلّم وضمان التكامل بين المناهج الدراسية.

وأكدت الوزارة أن هذا التوجيه يأتي ضمن خططها الرامية إلى دعم تسلسل المفاهيم التعليمية، وتعزيز الربط بين محتوى الفصول الدراسية، بما يسهم في رفع كفاءة التحصيل الأكاديمي، وتمكين المعلمين من الاستفادة من الدروس السابقة عند تنفيذ الأنشطة الصفية والمراجعات التعليمية.

مواد أساسية

وأوضحت أن المواد المشمولة بالتوجيه تُعد من المواد الأساسية ذات الطبيعة التراكمية، حيث يعتمد تدريسها على البناء المرحلي للمفاهيم، الأمر الذي يجعل الرجوع إلى محتوى الفصل الدراسي الأول ضرورة تعليمية في مراحل متقدمة من العام الدراسي، خاصة في مواد الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية.

وبيّنت الوزارة أن عدداً من الدروس والأنشطة التطبيقية في الفصلين الثاني والثالث تتطلب الاستعانة بمفاهيم تم تناولها في الفصل الدراسي الأول، سواء لأغراض المراجعة أو التوسع في الشرح أو الربط بين المفاهيم، ما يستدعي توفر الكتب المدرسية لدى الطلبة طوال العام الدراسي.

تعميم

ودعت المدارس أولياء الأمور إلى التأكيد على أبنائهم بضرورة المحافظة على الكتب وعدم التخلص منها بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول، مشددة على أن هذا الإجراء يساهم في تيسير العملية التعليمية، ويمنح المدارس والمعلمين مرونة أكبر في تنفيذ الخطط الدراسية وفق احتياجات الطلبة.

واوضحت المدارس لأولياء الأمور المواد المطلوب الاحتفاظ بكتبها وأهمية الالتزام بما ورد في التعميم الذي ارسلته لهم، بما يضمن جاهزية الطلبة للفصلين الدراسيين المقبلين وعدم حدوث أي نقص في المراجع التعليمية.

وأكدت إدارات مدرسية أن الاحتفاظ بكتب الفصل الدراسي الأول لمواد الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية يدعم فاعلية العملية التعليمية، ويساعد المعلمين على الرجوع إلى أمثلة وتمارين سابقة عند شرح مفاهيم جديدة، كما يعزز مهارات المراجعة الذاتية والاستذكار لدى الطلبة.

وأضافت الإدارات أن هذا الإجراء يخفف من الأعباء التنظيمية على الطلبة وأولياء الأمور، ويحد من الحاجة إلى توفير نسخ بديلة من الكتب، مؤكدة أن الالتزام به يعكس وعياً بأهمية استمرارية التعلم وتكامل المنهج على مدار العام الدراسي.

واكدت على تقديرها لتعاون أولياء الأمور، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن منظومة تعليمية متكاملة تهدف إلى تطوير جودة التعليم، وتحقيق بيئة تعليمية مستقرة ومحفزة تدعم تقدم الطلبة الأكاديمي.