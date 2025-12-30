دبي.. مواعيد العمل في الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في عطلة رأس السنة

أعلنت بلدية دبي عن تعديل مواعيد العمل في الحدائق العامة والمرافق الترفيهية التابعة لها وذلك يومَي 31 ديسمبر 2025 و1 يناير 2026، تماشياً مع احتفالات العام الجديد لتتناسب خطط الجمهور الترفيهية.

وأوضحت بلدية دبي أن الحدائق الكبرى: الخور، ومشرف الوطنية، تفتح أبوابها من الساعة 8 صباحاً لغاية 12 منتصف الليل، فيما تفتح أبواب حديقتي الصفا وزعبيل الساعة 8 صباحا لغاية الساعدة الواحدة ليلاً، وحديقة الممزر من الساعة 6 صباحاً لغاية 12 منتصف الليل، و تفتح مدينة الطفل من الساعة 9 صباحاً لغاية الساعة 8 مساء، بينما تفتح الحدائق السكنية والساحات من الساعة 8 صباحا ًلغاية الساعة 12 ليلاً.

كما تفتح الحديقة القرآنية أبوابها من الساعة 8 صباحاً لغاية 12منتصف الليل، والكهف والبيت الزجاجي من الساعة 9 صباحاً لغاية الساعة 8:30 مساء، وبرواز دبي من الساعة 8 صباحاً لغاية 9 مساء، وستتضمن الاحتفالات في البرواز هذه السنة عروضاً مبهرة للألعاب النارية وسيقام عرض طائرات الدرون في أجواء استثنائية.

وفعّلت بلدية دبي خطة جاهزية شاملة لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية 2026، تقوم على نهج استباقي يضع سلامة المجتمع وراحة الجمهور في صدارة الأولويات بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وفي إطار تنظيم تجربة الاحتفال وضمان راحة وسلامة الجمهور، وخصصت البلدية الشواطئ العامة خلال ليلة رأس السنة للعائلات فقط، وسيتم تمديد ساعات عمل 14 حديقة عامة حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، لإتاحة أفضل مواقع المشاهدة وتعزيز راحة الزوار، وتشمل: حديقة بحيرة ليم – حتّا، حديقة الوادي – حتّا، حديقة بحيرة غدير الطير، حديقة بحيرة البرشاء، حديقة بحيرة الطوار، حديقة بحيرة النهدة، حديقة بحيرة الخوانيج، حديقة الورقاء الثالثة (1)، حديقة أم سقيم، حديقة الخزان، حديقة السطوة، حديقة زعبيل، حديقة الصفا، وحديقة القوز الأولى، بما يضمن بيئة احتفالية آمنة ومنظمة تعكس المظهر الحضاري للإمارة وتعزز ثقة المجتمع بقدرة دبي على إدارة الفعاليات الكبرى بكفاءة واقتدار.