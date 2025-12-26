"طرق دبي".. خطة مرورية وتشغيلية متكاملة لاحتفالات رأس السنة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن خطة مرورية وتشغيلية متكاملة لاحتفالات رأس السنة الميلادية 2026، تتضمن إغلاقات وتحويلات مرورية تدريجية في محيط منطقة وسط مدينة دبي، بهدف تنظيم الحركة المرورية وضمان سلامة الجمهور وانسيابية التنقل خلال فترة الاحتفالات.

وأوضحت الهيئة أن الإغلاقات ستبدأ اعتباراً من الساعة الرابعة مساءً في عدد من الطرق الرئيسة، من بينها شارع الاستقلال، وشارع المركز المالي السفلي، وشارع بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، إضافة إلى شارع برج خليفة، على أن تتوسع الإغلاقات تدريجياً وفقاً للكثافة المرورية وتوافد الجمهور.

وبيّنت أن شارع المركز المالي العلوي سيشهد إغلاقاً اعتباراً من الساعة التاسعة مساءً، فيما سيتم إغلاق شارع الصكوك بدءاً من الساعة الثامنة مساءً، ضمن إجراءات مرحلية تهدف إلى الحد من الاختناقات المرورية في محيط مواقع الاحتفال.

كما أشارت الهيئة إلى أن شارع الشيخ زايد سيخضع لإغلاق جزئي اعتباراً من الساعة الحادية عشرة مساءً، وذلك لإتاحة المجال أمام حركة الحشود وتنفيذ العروض الاحتفالية بأعلى معايير السلامة.

وفيما يتعلق بحركة النقل الجماعي، أكدت الهيئة استمرار تشغيل مترو دبي وتكثيف الخدمات في المحطات القريبة من مواقع الاحتفال، خاصة محطات أبراج الإمارات، والمركز المالي، والمركز التجاري العالمي، والخليج التجاري، ومحطة برج خليفة/دبي مول، بما يضمن سهولة وصول الجمهور ومغادرتهم بأمان.

ودعت هيئة الطرق والمواصلات الجمهور إلى التخطيط المسبق للرحلات، واستخدام وسائل النقل العامة، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، ومتابعة التحديثات المرورية عبر القنوات الرسمية، بما يسهم في إنجاح احتفالات رأس السنة وخروجها بالصورة المطلوبة.

إغلاقات

ضمن الخطة المرورية المصاحبة لاحتفالات رأس السنة الميلادية، سيتم تنفيذ إغلاقات مرحلية وفق المواعيد التالية:

4:00 مساءً

شارع المستقبل

شارع المركز المالي السفلي

شارع بوليفارد الشيخ محمد بن راشد

شارع برج خليفة

8:00 مساءً

شارع الصكوك

9:00 مساءً

شارع المركز المالي العلوي

11:00 مساءً

شارع الشيخ زايد (إغلاق جزئي)

محطة مترو برج خليفة -دبي مول

يتم اغلاقها ابتداء من 5 مساء