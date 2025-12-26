635 كادراً إسعافياً و236 نقطة تغطية في مواقع الاحتفالات داخل دبي وحتا

أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف اكتمال جاهزيتها لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية 2026، عبر خطة تشغيلية متكاملة تقوم على تعزيز فرق العمل المتخصصة، وتفعيل أسطول متنوع من المركبات والوحدات الميدانية، إلى جانب دعم مباشر وبالتعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين، بما يضمن إدارة الحدث ومتابعة البلاغات وتحقيق أعلى مستويات السلامة والاستجابة في مواقع الاحتفالات داخل إمارة دبي وفي منطقة حتا.

وأكد مشعل عبد الكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن المؤسسة، وبالتنسيق الكامل مع لجنة تأمين الفعاليات في دبي، أنهت استعداداتها لتأمين احتفالات رأس السنة، من خلال نشر فرق الإسعاف في جميع المواقع الحيوية التي تشهد كثافة جماهيرية عالية، بما في ذلك المناطق الساحلية والسياحية، ومواقع الألعاب النارية، والمناطق البرية، لتقديم خدمات إسعافية وفق أعلى المعايير العالمية لما قبل المستشفى.

وأوضح جلفار أن الخطة التشغيلية تتضمن تشغيل 236 نقطة إسعافية موزعة على مختلف المواقع الحيوية في الإمارة، ومدعومة بأسطول متكامل يضم مركبات إسعافية متخصصة، ووحدات الاستجابة السريعة، والدراجات الكهربائية والهوائية، ومركبات الجولف، ووحدات الدعم الميداني، والزوارق البحرية، وحافلتي إسعاف، إضافة إلى الإسعاف الجوي بالتعاون مع شرطة دبي، إلى جانب المخزن الطبي المتنقل وغيرها من التجهيزات الداعمة. وتدار هذه المنظومة بواسطة 635 كادرا من الكفاءات الإشرافية والفنية والإدارية، بما يعزز الجاهزية الشاملة لعمليات التغطية خلال احتفالات رأس السنة.