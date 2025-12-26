دبي تعلن جاهزيتها لاحتفالات رأس السنة واستقبال العام الجديد

أعلنت لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي اكتمال جاهزية خطة تأمين احتفالات رأس السنة الميلادية 2026، مؤكدة تنسيقها الكامل مع الجهات المعنية لتنفيذ منظومة متكاملة من الإجراءات التنظيمية والأمنية والخدمية، بما يضمن سلامة الجمهور وانسيابية الحركة في مواقع الاحتفال، ويعكس المكانة العالمية التي تحتلها الإمارة كوجهة رئيسية للاحتفال بالعام الجديد.

وأكدت اللجنة أن الخطة تعتمد على انتشار ميداني واسع تشارك فيه 9,884 عنصراً من شرطة دبي، مدعومين بـ 1,625 دورية أمنية، و36 دراجة هوائية لتعزيز سرعة التنقل في المناطق الحيوية، إضافة إلى 34 منصة إنقاذ و37 خيمة دعم، و53 زورقاً للإنقاذ لتأمين الواجهات البحرية والمناطق الساحلية.

وفي جانب الطوارئ والاستجابة السريعة، جرى دعم الخطة بـ 1,754 من أفراد الدفاع المدني و165 مركبة إطفاء، إلى جانب 635 كادراً إسعافياً و236 سيارة إسعاف، مع الاستفادة من 12 مستشفى وعيادة قريبة من مواقع الاحتفالات، لضمان أعلى مستويات الجاهزية الطبية.

كما تشمل الخطة مشاركة 1,900 من الكادر الطبي، و800 موظف من بلدية دبي، إضافة إلى 2,675 موظفاً من بلدية دبي لدعم الجوانب الخدمية والتنظيمية، إلى جانب 13,502 عنصر أمن خاص و18,000 مركبة فاخرة "ليموزين" لتنظيم حركة التنقل.

وفيما يتعلق بإدارة الحشود وحركة المواصلات، تم تخصيص 107 قطارات، و1,300 حافلة نقل عام، و14,000 مركبة أجرة، إضافة إلى 5,565 موظفاً من هيئة الطرق والمواصلات لضمان انسيابية الحركة والوصول الآمن إلى مواقع الاحتفال.

وأكدت اللجنة أن الخطة ترتكز على أعلى معايير السلامة والتنظيم، مع جاهزية غرف العمليات على مدار الساعة، والتنسيق المباشر بين الجهات المعنية، والاستجابة الفورية لأي طارئ عبر أرقام الطوارئ المعتمدة 999 و901 و998، بما يضمن تجربة احتفالية آمنة للجمهور في ليلة رأس السنة.