طرق دبي توفّر مواقف وحافلات مجانية لتسهيل الوصول إلى مهرجان "شتانا في حتا"

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن حزمة من التسهيلات المرورية والخدمية لتسهيل وصول الزوار إلى مهرجان شتانا في حتا، تشمل توفير مواقف سيارات متعددة وحافلات نقل مجانية، وذلك طوال فترة المهرجان الممتدة من 5 إلى 28 ديسمبر 2025.

وأوضحت الهيئة أنها خصصت مواقف سيارات حول منطقة الحدث، إلى جانب مواقف إضافية في المنطقة المقابلة لوادي هب، بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الزوار وتنظيم حركة الدخول والخروج بسلاسة. كما وفّرت حافلات مجانية لنقل الزوار من المواقف إلى موقع الفعاليات، بما يسهم في تقليل الازدحام وتعزيز انسيابية الحركة المرورية في المنطقة.

وبيّنت الهيئة أن خدمات النقل تشمل حافلات نقل داخلي داخل منطقة الفعاليات، إضافة إلى حافلات مخصّصة لدعم الوصول إلى سد حتا، بما يتيح للزوار التنقل بسهولة بين المواقع السياحية المرتبطة بالمهرجان.

ودعت الهيئة الجمهور إلى التخطيط المسبق للرحلة، واتباع اللوحات الإرشادية وتعليمات المنظمين، والاستفادة من خدمات النقل العام المتاحة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على رفع مستوى الراحة والسلامة المرورية وضمان تجربة سلسة لجميع زوار المهرجان.