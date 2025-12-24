من هو الدكتور نبيل صيدح الفائز بجائزة "نوابغ العرب" عن فئة الطب؟

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، للدكتور نبيل صيدح، من مصر، مدير وحدة أبحاث الغدد العصبية الحيوية في معهد مونتريال للأبحاث السريرية، بمناسبة فوزه بجائزة نوابغ العرب عن فئة الطب لعام 2025.

الدكتور نبيل صيدح هو عالم وأكاديمي مصري‑كندي بارز في مجال الكيمياء الحيوية وعلوم البروتينات، ويُعد من أهم الباحثين في العالم في دراسة الإنزيمات التي تتحكم في مستويات الكوليسترول في الدم.

هاجر الدكتور نبيل صيدح من مصر إلى كندا في سنة 1969 بعد تخرّجه من جامعة القاهرة، انتقل إلى الولايات المتحّدة حيث حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة جورجتاون، وفي سنة 1973، التحق بجامعة مونتريال حيث شارك في اكتشاف هرمون البيتا أندورفين المسؤول عن الشعور بالراحة وتخفيف الألم، وفي 2003 اكتشف انزيم "PCSK9" المسؤول عن تنظيم نسبة الكوليسترول في الدم، وساهم بذلك في انتاج أدوية لمعالجة أمراض القلب، ويواصل أبحاثه حاليّا في معهد البحوث السريرية في مونتريال.

الإنجازات العلمية

اكتشاف إنزيمات الكونفرتازات (Proprotein Convertases): ساهم في التعرف على مجموعة من الإنزيمات التي تتحكم في تفعيل البروتينات بالجسم.

اكتشاف إنزيم PCSK9 (2003): هذا الاكتشاف كان ثوريا في فهم تنظيم مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، ووضع الأساس لتطوير أدوية حديثة لعلاج ارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب.

نشر الدكتور صيدح أكثر من 820 بحثاً علمياً، وأسهم في فهم أمراض الكبد الدهني، والسمنة، والسرطان، وآليات دخول الفيروسات إلى الخلايا، مما مكن من تطوير علاجات جديدة في العديد من المجالات الطبية.

الأثر الطبي

ساهم اكتشاف الدكتور صيدح في تطوير أدوية تثبيط PCSK9، التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار وتقليل مخاطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وهو ما يعد إنجازًا طبيًا عالميًا مهمًا.

الجوائز والتقدير

نال الدكتور نبيل صيدح العديد من الجوائز الدولية تقديرا لإسهاماته العلمية الكبيرة، واعتُبر من أبرز العلماء الذين أثروا على الطب الحديث من خلال أبحاثهم في الكيمياء الحيوية.

يُعد الدكتور نبيل صيدح مثالا بارزا على العالم المبتكر الذي جمعت أبحاثه بين المعرفة النظرية والتطبيق الطبي، مما أحدث تحولا كبيرا في علاج أمراض القلب والحد من مخاطر ارتفاع الكوليسترول.