دفاع مدني دبي ينظم مجلساً يناقش صحة الرجل

نظّمت القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، ممثلةً بإدارة الحماية المدنية – (قسم الصحة العامة) مجلس صحة الرجل في مجلس الخوانيج، بمشاركة مجموعة من الأطباء والمختصين في المجال الصحي، بحضور اللواء جمال بن عاضد المهيري نائب القائد العام.

وأكد اللواء جمال بن عاضد المهيري، نائب القائد العام للدفاع المدني بدبي أن تنظيم مثل هذه المبادرات يأتي انسجاما مع التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء مجتمع صحي وآمن، وتعزيز الوقاية كخط دفاع أول للحماية من الأمراض، مشيرا الى أن صحة الإنسان تمثل ركيزة أساسية في منظومة الجاهزية والاستدامة، ومجالس التوعية الصحية تسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الوعي وتعزيز الوقاية، بما ينعكس إيجابا على الفرد والمجتمع.

من جانبها، أكدت زينة الحديدي، رئيس قسم الصحة أن المجلس يأتي ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى تمكين الأفراد صحيا، وتشجيعهم على تبني نمط حياة متوازن، وترسيخ ثقافة الاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية كجزء لا يتجزأ من جودة الحياة.

ويهدف المجلس إلى تسليط الضوء على أهمية صحة الرجل، وتعزيز ثقافة الفحوصات الدورية، والوقاية من الأمراض المزمنة، إلى جانب نشر الوعي بأسلوب الحياة الصحي، بما ينعكس إيجابًا على الأداء المهني والاستقرار الأسري والمجتمعي.