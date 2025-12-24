«بين نخيل قدفع» يعزز استدامة المشاريع الوطنية



في قلب الطبيعة الساحرة، وبين ظلال النخيل الوارفة بإمارة الفجيرة، يبرز مهرجان «بين نخيل قدفع»؛ منصة وطنية رائدة، تعكس رؤية الإمارات في تعزيز التنمية المتوازنة، ودعم السياحة الريفية، وإحياء التراث المحلي، ليشكل المهرجان منصة لدعم الاقتصاد المحلي، من خلال مشاركة 18 أسرة منتجة، وأصحاب مشاريع صغيرة ومتوسطة، حيث يتيح لهم عرض منتجاتهم، والتفاعل مع الجمهور، بما يعزز ريادة الأعمال والابتكار، ويحفز استدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمناطق الريفية.



المهرجان، الذي ينظمه مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة ضمن فعاليات «قرى الإمارات» ليس مجرد مهرجان، بل هو جسر يربط بين الأصالة والابتكار، حيث يجتمع الحرفيون وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة ليقدموا نموذجاً حياً لريادة الأعمال المستدامة في المناطق الطبيعية، وبين جمال البيئة في الفجيرة وروح الإبداع يتحول المهرجان إلى وجهة سياحية وثقافية.



وفي أجواء نابضة بالحياة يقدم المهرجان للزوار تجربة فريدة، تمزج بين التراث الإماراتي والأنشطة الترفيهية المختلفة حتى 31 ديسمبر الجاري، حيث يستقبل المهرجان جمهوره يومياً من الرابعة عصراً حتى العاشرة مساء، يقدم برنامجاً متنوعاً، يثري أوقات العائلات، ويمنحهم فرصة لاكتشاف جماليات الثقافة المحلية في أجواء ممتعة.