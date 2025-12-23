شرطة رأس الخيمة تطلق منظومة للخدمات الذكية



أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عن إطلاق منظومة متكاملة للشراكات والخدمات الذكية، تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي مع القطاعين الحكومي والخاص، وتوظيف أحدث التقنيات الذكية لتقديم خدمات متطورة ترتقي بتجربة المتعاملين وتحقق أعلى مستويات الكفاءة والجودة.

وأكد العميد أحمد الصم النقبي، مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، أن المنظومة الجديدة تمثل خطوة نوعية في تطوير بيئة العمل الشرطي وتحويل الخدمات التقليدية إلى خدمات رقمية متقدمة، تسهم في تقليل الإجراءات الروتينية وتسريع إنجاز المعاملات، مشيراً إلى أن النتائج الأولية للمنظومة كانت ملموسة، حيث تم تقليص زمن إجراءات تسجيل المركبات بنسبة تصل إلى 70%.