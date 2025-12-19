بلدية دبي.. منظومة طوارئ متكاملة تضم 2838 موظفاً للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية

واصلت فرق بلدية دبي جهودها الميدانية للتعامل مع آثار التقلبات الجوية بسرعة وكفاءة، على مدار الساعة، من تصريف تجمعات المياه إلى الاستجابة الفورية للبلاغات، وتعمل بلا توقف حفاظاً على سلامة الجميع وضمان استمرار الحركة بسلاسة في مختلف مناطق الإمارة، وفق خطة استباقية تأتي ضمن منظومة عمل متكاملة ترتكز على رفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز قدرات فرق الطوارئ، بما يضمن استمرارية الخدمات ومعالجة آثار الأمطار، وذلك في ضوء الاستعدادات التي قامت بها البلدية والتدابير التي تبنتها للتعامل مع موسم الأمطار وتقلبات الحالة الجوية خلال العام الجاري.

منظومة طوارئ

وخصصت البلدية منظومة طوارئ متكاملة تعمل على مدار الساعة، تضم كوادر بشرية متخصصة عالية الكفاءة والخبرة، وبلغ عدد الموظفين في الفرق الميدانية للتعامل مع الحالة المناخية لدى البلدية 2838 موظفاً، يتوزعون بواقع 392 مديراً وإدارياً ومهندساً، فيما بلغ عدد المشرفين والعمال 2280 مشرفاً وعاملاً وعدد المنقذين 111 منقذاً، وبلغ عدد الموارد البشرية للرد على المكالمات والبلاغات 55 موظفاً.

وأوضحت بلدية دبي أنه تم تخصيص 290 مضخة و220 صهريجاً و416 آلية، إضافة على 42 سيارة دفع رباعي، للتعامل مع تقلبات الطقس والتقليل من أثارها، والتعامل مع تجمعات المياه، والانسدادات الطارئة، والبلاغات الواردة من مختلف مناطق الإمارة.

إجراءات استباقية

وكانت البلدية قامت بإجراءات استباقية استكملت من خلالها حزمة واسعة من الإجراءات الوقائية والفنية، والتي شملت فحص وصيانة شبكات تصريف مياه الأمطار في مختلف أنحاء دبي، واستكمال أعمال مد خطوط ضخ مياه فوق الأرض بطول إجمالي بلغ 60 كيلومتراً، بما يعزز سرعة تصريف المياه في عدد من المواقع خلال فترات هطول الأمطار.

كما حرصت على رفع الطاقة الاستيعابية للشبكة، إذ أنجزت البلدية إنشاء 6 بحيرات مؤقتة في عدد من المناطق الحيوية، إلى جانب بحيرات تجميعية بسعة إجمالية تصل إلى 600 ألف متر مكعب، بما يسهم في تخفيف الضغط على الشبكات الرئيسية، واحتواء كميات المياه المتجمعة بكفاءة عالية، وتم ربط خطوط الضخ مع 10 مصبات مائية رئيسية تشمل قناة دبي المائية، وخور دبي، والبحر، والنفق العميق، بما يضمن تصريفاً آمناً وسريعاً للمياه.

وقامت البلدية بعمليات تنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار، والمصافي الداخلية، والخطوط الانحدارية، إضافة إلى متابعة تنظيف أكثر من 84 ألف فتحة تصريف في مناطق التطوير العقاري، بالتنسيق مع المطورين العقاريين والمناطق الحرة، لضمان أعلى مستويات الجاهزية قبل وأثناء موسم الأمطار حرصاً على سلامة افراد المجتمع.

استجابة فورية

كما أعلنت البلدية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الإرشادات الوقائية للتعامل مع تقلبات الطقس والتقليل من أثارها، واتباعها لتعزيز سلامة المجتمع، عند هطول الأمطار وهبوب الرياح، في حالة التقلبات الجوية المتوقعة، كما أعلنت إغلاق الشواطئ والحدائق العامة والأسواق المفتوحة يومي الخميس والجمعة، ودعت بلدية دبي أفراد المجتمع إلى الالتزام بإجراءات السلامة العامة، وتوخّي الحيطة والحذر خلال فترات التقلبات الجوية، مؤكدة على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي تجمعات مائية خطرة أو حالات طارئة قد تنتج عن الظروف الجوية، وذلك عبر قنوات التواصل المخصصة للطوارئ، ومنها مركز الاتصال على الرقم 800900، أو من خلال تطبيق الواتساب