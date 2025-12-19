"طرق دبي" تعلق خدمة الفيري بين دبي والشارقة مؤقتاً بسبب الحالة الجوية

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تعليق خدمة الفيري التي تربط بين إمارتي دبي والشارقة بشكل مؤقت، وذلك نتيجة الظروف الجوية الحالية.

وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها الدائم على ضمان سلامة المتعاملين وحماية الركاب من أي مخاطر محتملة قد تنجم عن تقلبات الطقس.

وأكدت الهيئة أنها تتابع تطورات الحالة الجوية بشكل مستمر، وستقوم بإبلاغ الجمهور في أقرب وقت ممكن عن موعد استئناف الخدمة فور تحسن الظروف وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

وتقدمت الهيئة بالشكر إلى جميع المتعاملين والجمهور على تفهمهم وتعاونهم، مؤكدة التزامها بتوفير خدمات نقل آمنة وموثوقة وفق أعلى معايير السلامة.