دبي.. تفعيل غرفة القيادة الفضية والغرفة المشتركة لإدارة تجمعات مياه الأمطار

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تفعيل غرفة القيادة الفضية والغرفة المشتركة للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها الإمارة، مشيرة إلى أن فرقها الميدانية ومراكز التحكم والقيادة تعمل وفق خطة طوارئ متكاملة، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لمواجهة التحديات الناجمة عن تساقط الأمطار وتجمعات المياه في عدد من المواقع.

وأوضحت الهيئة أنها نشرت 9 فرق ميدانية متخصصة موزعة استراتيجياً في مختلف أرجاء الإمارة، بهدف تمركز فرق الدعم اللوجستي بشكل سريع وفعال في المناطق المتأثرة أو المتوقع تأثرها، وذلك لضمان سرعة الوصول إلى مواقع تجمعات مياه الأمطار ومعالجتها فوراً، بما يساهم في تعزيز مستوى السلامة العامة على الطرق.

وأشارت الهيئة إلى أنه يتم متابعة تطورات الحالة الجوية بشكل لحظي من خلال مركز التحكم الموحد التابع للهيئة، والذي تم فيه تفعيل غرفة القيادة الفضية، كجزء من الخطة التشغيلية الاستباقية، ويشرف المركز على إدارة الحالة الجوية من خلال منظومة تقنية متقدمة، تتيح رصد ومتابعة الحركة المرورية ومواقع تجمع المياه بشكل مباشر، واتخاذ القرارات الفورية بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين.

كما أشارت الهيئة إلى تفعيل الغرفة المشتركة لإدارة تجمعات مياه الأمطار في دبي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، وبلدية دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إضافة إلى مجموعة من كبار المطورين العقاريين في الإمارة، وذلك في إطار نهج تكاملي يهدف إلى تعزيز التنسيق المؤسسي، وتوحيد الجهود الميدانية، ورفع كفاءة الاستجابة خلال الظروف المناخية الطارئة.

وذكرت الهيئة أنها وضعت مواردها اللوجستية المشتركة مع بلدية دبي في حالة جاهزية كاملة والتي تضم أكثر من 2500 موظف من الكوادر الفنية والهندسية والعمال المهرة العاملين في الميدان، و 60 موردا فنيا ولوجستيا، و360 صهريجاً مخصصاً لسحب المياه المتجمعة، ومركبتين مخصصتين للتدخل السريع في الحالات الطارئة، إضافة إلى 30 مقاولاً لدعم عمليات التنفيذ الميدانية، واستخدام 325 مضخة مياه ثابتة موزعة بشكل مدروس في المواقع ذات الأولوية، مع توفير 25 مركبة متخصصة لتحويلات المرور المؤقتة التي تضمن استمرار الحركة المرورية في حال تنفيذ أعمال ميدانية عاجلة.

وأكدت الهيئة أن جميع هذه الجهود تدار من خلال مركز التحكم الموحد، الذي يعمل على مدار الساعة طوال فترة الحالة الجوية، عبر غرفة عمليات مزودة بأحدث التقنيات والأنظمة الذكية، لضمان الاستجابة الفورية وتفعيل خطط الطوارئ بكل كفاءة.

وشددت على أهمية التعاون المجتمعي، وضرورة التزام الجمهور بتعليمات السلامة المرورية خلال هذه الفترة، والابتعاد عن أماكن تجمع المياه، واتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة.