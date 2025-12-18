7 فئات مؤهلة للحصول على تصاريح مجانية للمواقف العامة في دبي

أعلنت شركة «باركن» عن طرح 7 تصاريح مجانية جديدة للمواقف العامة في دبي عبر تطبيقها الذكي، في خطوة تهدف إلى تسهيل عملية ركن المركبات وتقديم تجربة أكثر مرونة وسلاسة للمواطنين والمقيمين والزوار، بما يسهم في تحسين منظومة التنقل في مختلف مناطق الإمارة.

وتضم باقة التصاريح الجديدة الفئات التالية: سكن إماراتي، كبار المواطنين، أصحاب الهمم (دائم، مؤقت، سائح)، الحالات المرضية الخاصة، وسكن خليجي، وجميعها متاحة مجاناً للمستحقين، مع إمكانية ربط أكثر من مركبة واحدة بالتصريح وفقا لنوعه والفئة المستفيدة.

وخصص تصريح سكن الاماراتي للمواطنين للاستفادة من مواقف مجانية لمدة عام كامل، ويشمل جميع المركبات المرتبطة به ضمن نطاق 500 متر من مقر السكن في المناطق الخاضعة لإدارة «باركن»، ويتطلب الحصول على التصريح صورة من سند الملكية أو عقد الإيجار المصدق عبر «إيجاري»، وصورة من شهادة ملكية المركبة باسم مالك المسكن أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، ويرتبط التصريح بالمركبات، ويختلف عدد المركبات المسموح تسجيلها حسب حجم المسكن، بدءا من مركبتين لشقق الاستوديو وصولا إلى خمس مركبات للفيلات الكبيرة.

وأما تصريح كبار المواطنين الذي يوفر ركنا مجانيا في المواقف العامة فخصص للمواطنين الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فأكثر، ويمكن تسجيل مركبة رئيسية وأربع مركبات إضافية، مع تفعيل مركبة واحدة فقط في كل مرة، ولا يسمح باستخدام التصريح في المواقف المخصصة لأصحاب الهمم أو الجهات الأخرى.

ويشمل تصريح اصحاب الهمم ثلاثة أنواع من التصاريح الدائم، المؤقت، والسائح، وتمنح جميعها حق الركن المجاني في المواقف العامة والمخصصة لأصحاب الهمم ويمنح التصريح الدائم للمواطنين والمقيمين من ذوي الإعاقة الدائمة، مع إمكانية ربط ما يصل إلى خمس مركبات وتفعيل واحدة فقط في كل مرة، ويشترط استخدامه بوجود الشخص المعني.

أما التصريح المؤقت فهو صالح لمدة تصل إلى سنة واحدة للمواطنين والمقيمين من ذوي الإعاقة المؤقتة، مع إمكانية ربط خمس مركبات كحد أقصى وتفعيل مركبة واحدة في كل مرة، في حين يمنح تصريح السائح للزوار من أصحاب الإعاقة، ويتيح ركن المركبة مجاناً لمدة تصل إلى 60 يوما، مع ربط مركبة واحدة فقط، وإمكانية التجديد أو التعديل خلال فترة الإقامة.

ويمنح تصريح الحالات المرضية الخاصة للمواطنين والمقيمين الذين يعانون حالات مرضية خاصة ويترددون على المستشفيات بشكل منتظم، حيث يخولهم للحصول على مواقف مجانية بالقرب من المنشآت الطبية ضمن نطاق 500 متر من موقع العلاج، لتسهيل وصول المرضى إلى المستشفيات خلال فترة تلقي العلاج، ويتطلب الحصول عليه تقرير طبي حديث يوضح الحالة الصحية ومكان العلاج، بالإضافة إلى إثبات الإقامة أو العمل أو الدراسة في دبي بالنسبة للمقيمين.

أما تصريح السكن الخليجي يمنح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في دبي حيث يوفر لهم مواقف مجانية ضمن نصف كيلومتر من مقر سكنهم في المناطق الخاضعة للرسوم، ويمكن الحصول عليه بإرفاق جواز السفر أو الهوية الإماراتية، وسند الملكية أو عقد الإيجار، وشهادة ملكية المركبة باسم صاحب التصريح أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

وأكدت شركة «باركن» أن جميع هذه التصاريح متوفرة مجاناً عبر تطبيقها الذكي، مما يتيح للمستخدمين الاطلاع على التفاصيل وإصدار التصاريح بسهولة ويسر، في إطار التزام الشركة بتقديم حلول ذكية ومبتكرة تعزز تجربة التنقل وتوفر الوقت والجهد لمختلف فئات المجتمع في دبي.