دبي.. إغلاق الحدائق والشواطئ العامة الخميس والجمعة

أكدت بلدية دبي حرصها الدائم على سلامة المجتمع، وأعلنت إغلاق الشواطئ والحدائق العامة والأسواق المفتوحة يومي الخميس والجمعة. وأكدت البلدية على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي تجمعات مائية خطرة أو حالات طارئة قد تنتج عن الظروف الجوية، وذلك عبر قنوات التواصل المخصصة للطوارئ، ومنها مركز الاتصال على الرقم 800900، أو من خلال تطبيق الواتساب.

ولتسريع وتسهيل عملية الإبلاغ أثناء الطوارئ، لا سيما تلك المتعلقة بأمطار الغدير، أهابت البلدية الجمهور بالتواصل معها عبر خدمة "فارس"، الموظف الافتراضي الذكي، الذي يمثل نقلة نوعية في تلقي البلاغات ومعالجتها. وتهدف هذه الخدمة إلى ضمان استجابة سريعة وفعالة لحماية أفراد المجتمع والممتلكات.

وأوضحت البلدية أن التواصل مع "فارس" متاح بسهولة عبر تطبيق الواتساب أو الموقع الإلكتروني للبلدية، مما يتيح للمستخدمين الحصول على المساعدة المطلوبة بسرعة وسلاسة، دون أي تردد.

وجددت بلدية دبي تأكيدها على أن سلامة الجميع تظل على رأس أولوياتها، مشددة على التعاون الجماعي وضرورة اتباع إرشادات السلامة وعدم التهاون في الإبلاغ عن أي مخاطر محتملة للحفاظ على بيئة آمنة للجميع