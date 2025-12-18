أمطار الخير تعم الإمارات وتوقعات باستمرار الحالة الجوية حتى الغد

هطلت أمطار الخير على مختلف إمارات الدولة، وتوقع المركز الوطني للارصاد أن يكون طقس اليوم غير مستقر مع تزايد الفرص لهطول المزيد من الأمطار، وتستمر الحالة الجوية حتى غد الجمعة، حيث تمر الموجة الرئيسية للأمطار، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أن التأثيرات المصاحبة لهذه الحالة تشمل تجمع المياه وجريان الأودية مع حدوث اضطرابات في البحر.

وأشار إلى استمرار هطول أمطار متفاوتة الغزارة على مناطق متفرقة من الدولة بدءاً من المناطق الغربية، حيث تمتد تدريجياً لتشمل مدينة أبوظبي ودبي، ثم المناطق الشمالية ومدينة العين والمناطق الشرقية وتكون مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً مع احتمالية لسقوط حبات البرد على بعض المناطق.

وأفاد المركز الوطني للارصاد بأن التأثيرات المصاحبة لهذه الحالة تشمل تجمع المياه وجريان الأودية واحتمال حدوث انزلاقات أرضية، فضلاً عن احتمال وجود هبات رياح نشطة إلى قوية قد تؤدي إلى تطاير الاجسام الصلبة.

ودعا المركز الوطني للأرصاد الجميع إلى الالتزام بإجراءات السلامة واتباع تعليمات الجهات المختصة خلال هذه الفترة، وبين المركز أنه يتابع الوضع على مدار الساعة وسيستمر بموافاة الجمهور بآخر المستجدات.