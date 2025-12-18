تقلبات جوية اليوم وغداً تتخللها أمطار متفاوتة الشدة

تشهد مختلف إمارات الدولة اليوم حالة من التقلبات الجوية تستمر حتى يوم غد الجمعة، تتخللها أمطار متفاوتة الشدة على فترات متباعدة ومتفرقة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تقريراً حول الحالة الجوية خلال الفترة من 13 إلى 19 ديسمبر الجاري، أوضح خلاله تأثر الدولة بحالة من عدم الاستقرار الجوي على شكل موجات، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر مصحوب برياح جنوبية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي علوي يتعمق ويضعف أحياناً، يصاحبه تيار هوائي من الشمال الغربي.

وقال إن المنخفض الجوي العلوي سيتعمق من الثلاثاء إلى غد الجمعة، مصحوباً بكتلة هوائية باردة، وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة يتخللها سحب ركامية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الغزارة على فترات وعلى شكل موجات مع البرق والرعد أحياناً، واحتمال تساقط البرد على بعض المناطق.

وأشار إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، خاصة مع السحب الركامية، وتكون مثيرة للغبار والأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

بلدية دبي

وأعلنت بلدية دبي عن 9 إرشادات وقائية للتعامل مع تقلبات الطقس.

ونشرت البلدية الإجراءات عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن: التأكد من تأمين وعزل كافة التوصيلات الكهربائية داخل المنزل أو المبنى، والتأكد من تنظيف المصارف الداخلية للأمطار في المنزل أو المبنى، واستخدام المصارف المخصصة لمياه الأمطار لتصريف التجمعات المطرية، وكذلك تجنب فتح واستخدام مناهل تصريف مياه الصرف الصحي لتصريف مياه الأمطار، وتثبيت الأثاث الخارجي في المنزل أو المبنى، إلى جانب إزالة المعدات والمواد التي قد تتطاير من شرفات المنزل أو سطح المبنى، وتجنب المشي بجانب الأشجار واللوحات غير الثابتة والأسوار المؤقتة والمواقع الإنشائية، وتجنب الدخول والمشي في مواقع تجمعات المياه.

وأهابت بلدية دبي الجمهور بالإبلاغ عن أي تجمع للمياه أو تساقط للأشجار، وذلك من خلال الاتصال على الرقم 800900 أو عبر تطبيق الواتساب.

بلدية الشارقة

فيما كشفت بلدية مدينة الشارقة عن استعدادها لموسم الأمطار والتعامل مع الحالات الجوية المختلفة، وفقاً لخطط واستراتيجيات عمل متكاملة، تنفذها البلدية بالاعتماد على فرق عمل متخصصة، ومعدات وآليات وأسطول نقليات متنوع لأداء مهامها الميدانية بقدرة وكفاءة عالية، تعزز من سلامة الفرد والمجتمع وتحد من تداعيات أية حالة جوية، بهدف الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وفقاً للخطط والرؤى المعدة مسبقاً من قبل الإمارة لمواجهة جميع حالات الطوارئ بقدرة عالية واستجابة فورية، وقد خصصت البلدية 405 صهاريج ومضخات للتعامل مع تجمعات المياه.

وفي هذا السياق أكد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة ورئيس اللجنة العليا لطوارئ الأمطار، أن البلدية أعادت تشكيل اللجنة العليا لطوارئ الأمطار بإضافة لجان فرعية ومهام ميدانية، حيث يتبع للجنة 5 لجان تخصصية تعمل على تنفيذ الخطط والأعمال المتعلقة بالحالات الطارئة، ومتابعة استمرارية العمل بقدرة وكفاءة عالية، واتخاذ التدابير الفنية لتقليل تجمعات مياه الأمطار، خصوصاً في الطرق والشوارع الرئيسية بما يعزز من انسيابية الحركة المرورية، ومتابعة الجاهزية الكاملة للفرق كافة ووضع الخطط الاستراتيجية وتحقيق أعلى درجة استجابة.

استجابة ميدانية

وأوضح الطنيجي أن البلدية خصصت فريقاً من المهندسين والمشرفين والفنيين والعاملين من الفئات المساندة لدعم جهود الاستجابة الميدانية، وتوزيعهم وفق خطة تشغيلية تغطي جميع مناطق المدينة، فضلاً عن تجهيز منظومة آليات ومعدات متكاملة من أسطول البلدية شملت 183 صهريجاً مخصصاً لسحب مياه الأمطار من الشوارع والمناطق المنخفضة، 186 مضخة متنقلة ذات قدرة عالية لسحب المياه من التجمعات إلى أحواض التصريف أو الشبكات و6 مركبات سد متطورة لعمليات الضخ والسحب السريع في المواقع الحرجة، تتميز بسرعة التشغيل وكفاءة الأداء في الظروف الطارئة، إضافة إلى عدد من الآليات الثقيلة والخفيفة مثل الشاحنات والجرافات.

وأفاد مدير عام بلدية مدينة الشارقة ورئيس اللجنة العليا لطوارئ الأمطار، أن البلدية عملت على تجهيز 20 آلية لقطر المركبات المتعطلة على الطريق أو العالقة بفعل تجمعات المياه، بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتهيئة البيئة المناسبة لفرق العمل لأداء مهامها الميدانية بأعلى كفاءة ممكنة، والحفاظ على ممتلكات الجمهور، مشيراً إلى أن البلدية عملت خلال الصيف وفق منظومة عمل متكاملة ومستمرة لتجهيز برك التخزين وصيانتها بشكل كامل إذ شهدت الأعمال صيانة 67 بركة في مختلف مناطق مدينة الشارقة.