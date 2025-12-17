الأولى عالمياً.. الإمارات تتيح 28 خدمة للنقل البحري ضمن نافذة ذكية واحدة

أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، اول باقة بحرية على مستوى العالم تضمن 28 خدمة يتم انجازها ضمن نافذة ذكية واحدة يستفيد منها أكثر 38 ألف مستفيد سنويا وتحت مظلة رقمية شاملة تُقدَّم للسفن الدولية والشركات العالمية.

وذلك خلال حفل إطلاق بحضور قيادات القطاع البحري ونخبة من ممثلي الهيئات والشركاء في القطاع البحري.

نقلة نوعية

واوضحت الوزارة ان الباقة تُعد إضافة إلى الجهات والمؤسسات الحكومية في الإمارات (الاتحادية والمحلية)، نقلة نوعية تعزّز الضمانات الفنية للسفن، وتوفر بنية تحتية رقمية قادرة على خدمة الحركة البحرية الدولية بمستويات غير مسبوقة من الكفاءة، كما تمثل الباقة نموذجاً عالمياً جديداً في تحديث قطاع النقل البحري وتسريع عملياته، حيث تجمع خدمات الموانئ، وتأمين السفن، وخدمات "بلو باس"، ضمن منصة موحدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، البلوك تشين، والمراقبة الذكية لضمان أعلى درجات الشفافية والدقة والامتثال الدولي.

شركاء

واشارت الوزارة الى انه تم تطوير الباقة بالتعاون مع أكثر من 62 شريكاً من الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص والشركات العالمية، ما يرسّخ دور الإمارات في ابتكار حلول عملية تعيد صياغة مستقبل الخدمات البحرية.