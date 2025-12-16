أمطار غزيرة تهطل على الفجيرة وانخفاض في درجات الحرارة

شهدت إمارة الفجيرة منذ ساعات الليل المتأخرة هطول أمطار متوسطة بشكل متقطع، لتتحول مع ساعات الظهيرة إلى أمطار غزيرة غمرت معظم مناطق الإمارة، وسط أجواء شتوية باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. وتسببت الأمطار في جريان الأودية والشعاب في عدد من المناطق الجبلية، فيما تواصل فرق الطوارئ استعداداتها لضمان انسيابية الحركة المرورية وسلامة السكان.

وتأتي هذه الحالة الجوية نتيجة تأثر المنطقة بامتداد منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية رطبة، ما أدى إلى تكاثف السحب الركامية وتساقط الأمطار بغزارة في بعض الفترات.

وشهدت الشوارع والمزارع في الفجيرة مشاهد خلابة مع تدفق المياه، فيما استغل الأهالي والزوار الأجواء الممطرة في التنزه والتقاط الصور، وسط تحذيرات من الجهات الأمنية بضرورة توخي الحذر والابتعاد عن مجاري الأودية، داعية السائقين إلى الالتزام بإرشادات السلامة المرورية وتجنب السرعة على الطرق المبتلة، التي تشهد انزلاقات نتيجة تساقط الأمطار، مع التأكيد على متابعة النشرات الجوية تحسباً لأي تغيرات في حالة الطقس. وتتوقع الأرصاد الجوية استمرار فرص هطول الأمطار خلال الساعات القادمة.