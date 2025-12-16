المستشفى الأمريكي دبي يوفر فحوصات طبية مجانية للمواطنين

أعلن المستشفى الأمريكي دبي، عن إطلاق مبادرة وطنية رائدة تحت عنوان «خَلّك بخير بعد الأربعين»، وذلك تماشياً مع توجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الرامية إلى ترسيخ نهج الوقاية الصحية وتعزيز خدمات الكشف المبكر لمواطني إمارة دبي.

جري إطلاق المبادرة خلال حفل رسمي أقيم في مقر المستشفى الأمريكي دبي بحضور الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وشريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا والمستشفى الأمريكي دبي، إلى جانب نخبة من المسؤولين في قطاع الرعاية الصحية بدبي، وشركاء القطاع الصحي.

خدمات

وتهدف مبادرة «خَلّك بخير بعد الأربعين» إلى توفير فحوصات ذكية واستباقية مجانية للكشف المبكر عن أورام البروستات والرئة والثدي وعنق الرحم، بالاعتماد على التكنولوجيا الطبية المتقدمة، بما يسهم في الحد من حالات الاكتشاف المتأخر للأورام، وتعزيز فرص العلاج المبكر، والارتقاء بجودة الحياة الصحية للمواطنين بعد سن الأربعين.

وتندرج هذه المبادرة ضمن الجهود المستمرة لإمارة دبي في تطوير منظومة رعاية صحية متكاملة ومستدامة، ترتكز على الوقاية والابتكار، وتُمكّن المواطنين من الوصول إلى خدمات طبية عالمية المستوى، انسجاماً مع رؤية دبي بأن تكون من أكثر المدن صحة وجودة حياة على مستوى العالم.

التزام

وفي هذا الإطار، قال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا والمستشفى الأمريكي دبي: "نفخر بإطلاق مبادرة «خَلّك بخير بعد الأربعين»، التي تعكس التزامنا الراسخ بدعم توجهات القيادة الرشيدة في تعزيز صحة المجتمع. ومن خلال توظيف الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات الطبية في برامج الفحص المبكر، نسعى إلى تمكين المواطنين من اكتشاف الأمراض الخطيرة في مراحلها الأولى، قبل ظهور الأعراض، بما يسهم في رفع معدلات الشفاء وتحسين جودة الحياة".

وتستهدف المبادرة مواطني إمارة دبي، حيث سيتم تقديم الفحوصات في المستشفى الأمريكي دبي وفق أعلى المعايير الطبية العالمية، وتحت إشراف نخبة من الأطباء والاستشاريين المتخصصين في مجال الأورام.

ودعت المستشفى الأمريكي دبي وهيئة الصحة بدبي، المواطنين في إمارة دبي إلى المبادرة بإجراء الفحوصات المجانية والاستفادة من هذه الفرصة النوعية لتعزيز الوعي الصحي وترسيخ ثقافة الوقاية، انسجاماً مع شعار المبادرة: «خَلّك بخير بعد الأربعين».