برج خليفة يشهد تدريبات إخلاء موسّعة ضمن استعدادات الدفاع المدني لاحتفالات بداية العام

أكد اللواء جمال بن عاضد المهيري، نائب القائد العام للدفاع المدني في دبي، أنه ضمن استعدادات القيادة العامة لتأمين فعاليات رأس السنة الميلادية 2026، تم تنفيذ تمرين إخلاء ميداني في برج خليفة، المعلم الرئيسي لاحتفالات هذا العام.

وأوضح أن فرق الدفاع المدني نفذت تمريناً عملياً متكاملاً لإخلاء البرج، شمل تدريب الموظفين والعاملين على إخلاء أطول برج في العالم بزمن قياسي، وباتباع أعلى معايير السلامة والالتزام التام بالتعليمات والإرشادات في حال حدوث أي طارئ – لا قدر الله – بما يعزز جاهزية الفرق، ويرسخ سلامة الجمهور كأولوية قصوى، في إطار الجهود المستمرة لتحقيق رؤية دبي في أن تكون من أكثر مدن العالم أمناً وسلاماً.

ودعت القيادة العامة للدفاع المدني في دبي الجمهور إلى التعاون في دعم هذه الرؤية من خلال اتباع إرشادات وإجراءات السلامة العامة والوقاية من الحرائق، سواء في المنازل أو في الأماكن العامة، والالتزام بتعليمات الفرق الميدانية خلال الفعاليات إلى جانب الاتصال الفوري على الرقم (997) عند حدوث أي حالة طارئ.