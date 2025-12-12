3100 مشارك في برنامج للطوارئ الإشعاعية

انطلق مركز التعليم المستمر والتطوير المهني في جامعة الشارقة وبالتعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة الإشعاعية «البرنامج الوطني التدريبي الذي يهتم بإعداد العاملين في الطوارئ الإشعاعية»، وذلك من 8 إلى 18 ديسمبر الجاري، بمشاركة مجموعة من العاملين في القطاعات الخدمية الصناعية والطبية والهندسية والدفاع المدني والشرطة.

وقال الدكتور حسين محمد المهدي، المنسق العام للبرنامج، وأستاذ الفيزياء في قسم الفيزياء التطبيقية وعلوم الفلك بجامعة الشارقة: يستهدف البرنامج الوطني التدريبي الذي يهتم بإعداد العاملين في الطوارئ الإشعاعية 3100 متدرب بهـدف بنـاء كفـاءات مؤهلـة قادرة علـى الاسـتجابة بفعاليـة لحـالات الطوارئ النوويــة والإشعاعية وفق أعلى المعايير الدولية مــن خلال تزويد المتدربين بالمعرفــة والمهــارات الأساســية للاســتجابة وبشــكل فعــال للمراحــل الأوليــة لحــالات الطــوارئ والمخاطــر النوويــة والإشــعاعية وفقــاً للوائــح الهيئــة الاتحاديــة للرقابــة النوويــة FANR والمعاييــر المعتمــدة دولياً.

وأوضح الدكتور بسام خويلة، أستاذ الهندسة النووية بقسم الهندسة النووية بجامعة الشارقة أن البرنامج يلبـي متطلبــات الهيئــة الاتحاديــة للرقابــة النوويــة (FANR) والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرية.