صيني يبتكر مشروع «التربة السحرية» لمواجهة الفيضانات

قدّم البروفيسور الصيني نيان شي، خلال مشاركته أخيراً في منتدى دبي للمستقبل لعام 2025، مشروعه المعروف بـ «التربة السحرية»، موضحاً أنه تربة مهندسة بيولوجياً تهدف إلى مواجهة تحديات ملحّة؛ مثل الفيضانات، وتنقية المياه، واستعادة البيئات الطبيعية.

وأشار البروفيسور نيان شي إلى حرصه على المشاركة في دبي، باعتبارها واحدة من أبرز وجهات العالم في استقطاب الابتكارات النوعية، لافتاً أنها سباقة دائماً لتكون رائدة في مجالات التقدم التكنولوجي والإبداع، ما يجعلها المكان المثالي لعرض مثل هذه المشاريع المبتكرة.

ووصف البروفيسور مشروعه بأنه اكتشاف ثوري في ظل التغيرات المناخية المتسارعة، حيث تتميز هذه التربة المبتكرة بكونها وسيلة احتجاز بيولوجي عالية الأداء، حيث يمكن أن تقلل من أخطار الفيضانات في المناطق الحضرية، لتعمل هذه التربة على امتصاص كميات كبيرة من المياه أثناء فترات الأمطار الغزيرة، ما يسهم في توجيه المياه بشكل آمن وتقليل الأضرار المحتملة.

ولفت البروفيسور شي إلى أن التربة السحرية مصنوعة من مكونات طبيعية تتمثل في بقايا معالجة المياه، ورواسب مجروفة، وتربة محفورة، تثبت باستخدام إنزيم مصنع مستوحى من لعاب النمل الأبيض، وأكد أنه بفضل هذه التركيبة، تستطيع التربة تقليل الاعتماد على البنية التحتية المكلفة للصرف الصحي.

وأكد أن «التربة السحرية» تعمل وسيلة فعالة للتحكم في الفيضانات، حيث تساعد أيضاً في إزالة الجسيمات البلاستيكية الدقيقة والملوثات من المياه، ما يسهم في الحفاظ على الطاقة وتقليل التكاليف.

وقال البروفيسور: صممت التربة السحرية خصيصاً للاستخدام في الحفاظ على بيئة مستدامة، حيث تقدم حلولاً بيئية قابلة للتطوير ومناسبة للبيئات منخفضة الموارد، تمثل هذه الابتكارات خطوة كبيرة نحو المستقبل المستدام، ولن ننسى الجانب الاقتصادي، حيث تسهم عمليات تجفيف المياه بفاعلية في تقليل التكاليف واستهلاك الطاقة، ما يجعل هذا الحل خياراً مستداماً يلبي احتياجات العصر الحديث.

وأشار أن لعاب النمل الأبيض الاصطناعي يرتبط بجزيئات عضوية كبيرة، والتي تنجذب بدورها إلى معادن الطين بسبب شحنتها السالبة، يعمل هذا الانجذاب على تحييد الشحنة السالبة لمعادن الطين، ما يقلل من انجذابها للماء ويؤدي إلى تكتل جزيئات الطين.

يرى البروفيسور في دبي البيئة المثالية لاستقطاب ابتكارهم الثوري التربة «السحرية» لتحقيق تأثيره الملحوظ على أرض الواقع، نظراً لكونها سباقة في جذب كل ما هو جديد، ويأمل البروفيسور نيان شي أن يلاقي مشروعهم اهتمام دبي، لدعم تطورها السريع وخطتها الاستراتيجية في البحث عن حلول مستدامة تسهم في الحفاظ على البيئة.