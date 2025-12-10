من هو البروفيسور عباس الجمل الفائز بجائزة «نوابغ العرب» عن فئة الهندسة والتكنولوجيا؟

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، عن فوز البروفيسور المصري عباس الجمل بجائزة «نوابغ العرب» عن فئة الهندسة والتكنولوجيا لعام 2025، وذلك بعد تلقي آلاف الترشيحات ضمن الدورة الجديدة للجائزة.

وأشاد سموه بالبروفيسور عباس الجمل على إنجازه، مؤكداً أن هذا الفوز يمثل فخراً لمصر والعالم العربي، ويبرهن أن أمتنا لا تكتفي باستخدام التقنيات فحسب، بل تمتلك العقول القادرة على ابتكارها وقيادة مستقبلها العلمي، عقول تنتظر من يحتفي بها، ويمنحها المنصة التي تستحق.

وعبّر البروفيسور عباس الجمل عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لمنحه هذه الجائزة المرموقة وتشجيعه للابتكار العلمي.

وقدم البروفيسور عباس الجمل إسهامات علمية رائدة في نظرية معلومات الشبكات التي وضعت الأساس للعديد من الشبكات الرقمية الحديثة حول العالم.

وساهم في تطوير مصفوفات البوابات القابلة للبرمجة (FPGA) ومستشعرات الصور CMOS المستخدمة في الهواتف الذكية، وأسهمت أعماله في تطوير التقنيات الداعمة لأنظمة الاستشعار الرقمية والحوسبة والاتصالات. ونشر أكثر من 230 بحثاً علمياً، وكتابه نظرية معلومات الشبكات يُعد مرجعاً عالمياً لطلبة الهندسة والتكنولوجيا، وتستفيد من أبحاثه كبرى الشركات التقنية حول العالم.

بدأ عباس الجمل مسيرته الأكاديمية في مصر، حيث حصل على إجازة في الهندسة الكهربائية من جامعة القاهرة عام 1972 مع مرتبة الشرف الأولى. ثم انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتحق بجامعة ستانفورد، حيث نال ماجستيرا في الهندسة الكهربائية عام 1975، وماجستيرا في علم الإحصاء عام 1977، تلاها حصوله على درجة الدكتوراه من نفس الجامعة عام 1978.

المسار الأكاديمي والوظيفي

شغل عباس الجمل منصب أستاذ مساعد في قسم الهندسة الكهربائية بجامعة ستانفورد بين عامي 1978 و1980، ومن ثم أصبح عضوا دائما في الهيئة التدريسية منذ عام 1981 وحتى الآن. تولى إدارة مختبر نظم المعلومات بين 2004 و2009، وأصبح رئيسا لقسم الهندسة الكهربائية بين 2012 و2017.

الإسهامات العلمية

في تخصصه الرئيسي، «نظرية معلومات الشبكة»، درس الجمل حدود الأداء القصوى لشبكات الاتصال وطوّر مجموعة من الخوارزميات والبروتوكولات للوصول إلى هذه الحدود.

كما كان رائدا في تطوير مصفوفات البوابات القابلة للبرمجة (FPGA)، وهي دارات متكاملة يمكن إعادة تشكيلها كهربائيا لتنفيذ وظائف مختلفة، ما أكسبه عدة براءات اختراع وأثرى أبحاث تصميم الأنظمة الرقمية.

الابتكارات العملية

ساهم عباس الجمل بشكل بارز في تطوير أجهزة استشعار صور CMOS، التقنية المستخدمة اليوم على نطاق واسع في الهواتف والكاميرات الرقمية. قاد مشروع الكاميرا الرقمية القابلة للبرمجة، الذي أصبح حجر الأساس للعديد من الابتكارات في هذا المجال، ودعم تدريب طلاب الدكتوراه الذين أصبحوا فيما بعد روّادا في صناعة أجهزة الاستشعار. كما طوّر مع فريقه أجهزة حازت على جوائز مرموقة في مجال التكنولوجيا الرقمية.

وانضم عباس الجمل إلى شركة LSI في عام 1984 كمدير لمختبر أبحاث النظم الذي أنشأته الشركة حديثاً، والذي تطور لاحقاً ليصبح قسم منتجات استهلاكية ناجح جداً.