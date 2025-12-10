سهيل المزروعي: 2100 إجراء تم إلغاؤها في "الاتحاد للماء والكهرباء" ضمن تصفير البيروقراطية

أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية ورئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للماء والكهرباء، أن تصفير البيروقراطية يشكّل أحد المحاور الرئيسة في رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى تسريع وتسهيل الخدمات الحكومية، وتعزيز كفاءتها بما يواكب متطلبات المستقبل.

وأشار معاليه خلال الملتقى الخامس لتصفير البيروقراطية الذي نظمته شركة الاتحاد للماء والكهرباء بحضور محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، إلى أن دولة الإمارات ماضية في ترسيخ نموذج حكومي متقدم يقوم على التحول الرقمي الشامل وتوظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن المجتمع الإماراتي يُعد من الأكثر جاهزية وقدرة على تبني هذه التقنيات واستثمارها في تطوير جودة الحياة والخدمات.

وكشف معاليه أن المرحلة الثانية من تصفير البيروقراطية في شركة الاتحاد للماء والكهرباء شهدت إطلاق 60 مبادرة متنوعة، كما تم إلغاء أكثر من 2100 إجراء من أصل حوالي 2270، ضمن جهود إعادة هندسة الخدمات، ومن بينها خدمات محورية مثل خدمة السداد التي شهدت إعادة بناء شاملة وتقليص للخطوات من 9 إلى 3 خطوات فقط، ما وفر على المتعاملين أكثر من 12 مليون خطوة سنوياً في المجمل.

وأضاف: شهدت دورة تصفير البيروقراطية الحالية إدراج 10 مبادرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، أبرزها إطلاق منصة LLM مؤسسية، والروبوت الذكي NOC لتوفير الإرشاد الهندسي، وامتدت التحسينات إلى 21 خدمة من أصل 24 ،مما رسخ دور الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيس في رفع كفاءة الخدمات.

وأشار معاليه، أنه على صعيد التحول الرقمي، ارتفعت نسبة استخدام القنوات الرقمية من حوالي 60 % في أواخر عام 2024 إلى أكثر من 90 %، وتم توفير حوالي 25 ألف ساعة من وقت المتعاملين، وتقليل الجهد والتكلفة المرتبطين بالخدمات بنسبة تتخطى 90%، وفق مؤشرات الأداء، وساهمت تلك الجهود في رفع مستوى رضا المتعاملين من 78 %نهاية 2024 إلى أكثر من 84 %.