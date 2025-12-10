بلدية وشرطة الفجيرة تنجزان «الربط الإلكتروني»



كشف المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، عن استكمال مشروع الربط الإلكتروني مع القيادة العامة لشرطة الإمارة، لتصبح البلدية أول جهة اتحادية، يتم ربطها بمنصة «رخصتي»، عبر ثلاثة أنظمة رئيسية لدى القيادة.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار خطوة استراتيجية، تهدف إلى تبسيط الإجراءات وإزالة التعقيدات الإدارية، بما ينسجم مع توجهات حكومة الفجيرة نحو تعزيز التكامل الحكومي، ودعم مسيرة التحول الرقمي الشامل.

وأوضح الأفخم أن المشروع حقق منذ إطلاقه تقدماً ملحوظاً، إذ جرى التعامل مع 9,321 طلباً مكتملاً عبر ثلاث خدمات محورية، الأمر الذي أسهم في رفع كفاءة العمليات، وتسريع دورة العمل بين الجهتين، كما أظهرت مؤشرات الأداء تحسناً كبيراً في سرعة إنجاز المعاملات، حيث انخفض متوسط زمن إتمام الخدمات المشتركة إلى 3 أيام فقط، مقارنة بالفترات السابقة، ما يعكس مدى تطور منظومة الربط الإلكتروني.

وأكد أن المشروع يمثل خطوة نوعية في مسار التحول الرقمي، الذي تشهده الإمارة، مشيراً إلى أن الربط الإلكتروني مع شرطة الفجيرة يجسد التزام البلدية بتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتوفير خدمات أكثر سرعة وموثوقية، تلبي توقعات المتعاملين، وتسهم في رفع مستوى رضا الجمهور.