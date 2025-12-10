مسؤولو فنادق عالمية: دبي حريصة على تطوير قطاع ضيافة يواكب متطلبات المستقبل

أكد خبراء ومسؤولو فنادق عالمية في دبي أن اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تقنية تسجيل الوصول الفندقي الرقمي يمثل خطوة مهمة تعكس التوجه الاستراتيجي لدبي في تعزيز الابتكار وتوظيف التكنولوجيا لخدمة الإنسان، مشيرين إلى أن هذه المبادرة تؤكد حرص القيادة على تطوير قطاع الضيافة بما يتماشى مع متطلبات المستقبل.

وقال الخبراء إن التقنية الجديدة تعد تجسيداً لرؤية شاملة تجعل تجربة الزائر أكثر سلاسة، وذكاء، وأماناً، وتؤكد أن دبي تواصل الاستثمار في المستقبل بثبات وثقة، وأن هذا القرار يواكب التوجهات العالمية ويضع معايير جديدة للكفاءة والأمان في تجربة الضيف، ما يعزز موقع دبي وجهة سياحية رائدة على الساحة العالمية.

وقال محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لشركة تايم للفنادق إن هذه المبادرة ليست مجرد تحديث تقني، بل هي تجسيد لرؤية شاملة تجعل تجربة الزائر أكثر سلاسة، وذكاء، وأماناً، وتؤكد أن دبي تواصل الاستثمار في المستقبل بثبات وثقة.

وأضاف إن ما يميز هذه الخطوة أنها ترتقي بقطاع الضيافة ليواكب توقعات المسافر العصري، وتختصر الوقت، وتضمن تجربة وصول لا مثيل لها، مستفيدة من البنية التحتية الرقمية المتطورة التي أصبحت سمة بارزة للإمارة مشيراً إلى أن دمج الحلول البيومترية وتوثيق البيانات المسبق يعكسان مستوى متقدماً من الابتكار يضع دبي في مقدمة المدن الذكية عالمياً.

وقال إن هذه المبادرة تؤكد مجدداً أن دبي لا تنتظر المستقبل بل تصنعه، وتوفر نموذجاً يحتذى به في كيفية توظيف التكنولوجيا لرفع جودة الحياة وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية الحيوية.

معايير للكفاءة

وقال وليد العوا، مدير عام فندق تماني مارينا إن اعتماد تقنية التسجيل الرقمي في فنادق دبي يمثل نقلة استراتيجية تعكس رؤية القيادة في جعل الإمارة مختبراً عالمياً لابتكارات الضيافة الذكية مشيراً إلى أن هذا القرار يواكب التوجهات العالمية ويضع معايير جديدة للكفاءة والأمان في تجربة الضيف، ما يعزز موقع دبي وجهة سياحية رائدة على الساحة العالمية.

وأوضح من منظور تشغيلي، تمنحنا هذه المبادرة فرصة ذهبية لرفع كفاءة عمليات الاستقبال والتركيز على الجوهر الحقيقي للضيافة الذي يتمثل في الاهتمام الشخصي والخدمة الاستباقية. فبدلاً من انتظار الضيوف في طوابير، سنستقبلهم بتجربة سلسة تبدأ من لحظة حجزهم، ما يخلق انطباعاً أولياً استثنائياً يعكس سمعة دبي في التميز والابتكار.

وقال: نؤكد من جانبنا التزامنا الكامل بأن يكون التحول الرقمي وسيلةً فعالة لتحقيق أعلى درجات رضا ضيوفنا، ونسخر هذه التقنيات لبناء تجارب استثنائية تخلف ذكريات تليق بمكانة دبي عاصمة عالمية للترحيب والإبداع الحضاري.