70 % توفير استهلاك المياه والطاقةبالصوبات الزراعية في الشارقة

أطلقت «غراس» الزراعية، التابعة لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء»، التابعة لدائرة الزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة ابتكارات رئيسة واستثنائية تقود مستقبل الزراعة العضوية والمستدامة في الصوبات الزراعية بدولة الإمارات، محققة بذلك 250 طناً من الإنتاج السنوي من الخضراوات والفواكه، وعلى مساحة 32 هكتاراً فور اكتمال المشروع.

وقالت لمياء السويدي، مرشد زراعي في دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة: «تنتج غراس الزراعية العديد من المنتجات العضوية المميزة التي تتم زراعتها بممارسات مبتكرة ومستدامة، ومن أبرز التقنيات التي يتم استخدامها، نظام التبريد، وهو نظام مبتكر محلي يعمل بالطاقة الشمسية، ونظام التحكم بالطقس والري والرطوبة والتبريد.

وتتميز تلك التقنيات بتقليل استهلاك المياه والطاقة بنسبة 70%، والمساهمة في تقليل إصابة المحاصيل بالآفات النباتية».

وأضافت: «في حين تتمثل آلية توظيف تلك التقنيات من خلال تشغيل وحدات التبريد داخل الصوبة بالكامل عبر الألواح - النظام الشمسي، وتكامل العمل مع نظام التحكم بالمناخ لضمان ثبات الظروف المناخية».

وأوضحت أن شبكة الري المتطورة التي تعتمد على التقنيات الذكية، قد طورها أحد المهندسين المواطنين.