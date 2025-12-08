موظفو «دبي للإعلام» يشاركون في تجهيز 10 ملايين وجبة

شارك عدد من موظفي دبي للإعلام بفاعلية في مبادرة تجهيز 10 ملايين وجبة، ضمن مبادرة سفينة محمد بن راشد الإنسانية، التي تنظمها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، في إكسبو دبي، ضمن عمليات الفارس الشهم 3، والمخصصة لإغاثة المتضررين في قطاع غزة.

وتأتي هذه المشاركة لتجسد نهج دولة الإمارات في تعزيز الدعم الإنساني وتوحيد الجهود الإعلامية والمجتمعية لخدمة القضايا الإنسانية الملحة.

وأكدت المؤسسة أن مشاركتها تأتي انطلاقاً من دورها الوطني والإعلامي في نقل الرسالة الإنسانية للإمارات، والتوعية بأهمية العمل التطوعي، حيث أسهم فريق إعلامي متكامل في عمليات تعبئة السلال الغذائية إلى جانب توثيق وتغطية مشاركة آلاف المتطوعين من مختلف الجنسيات والأعمار، بمن فيهم أصحاب الهمم، ممن هبوا لتجهيز السلال الغذائية التي ستصل إلى الأسر المتضررة في القطاع.

وشددت «دبي للإعلام» على أن المبادرة تعكس مدى التلاحم بين المجتمع الإماراتي ومؤسساته، ودور الإعلام في دعم هذه الجهود من خلال تعزيز ثقافة العطاء والعمل الخيري، وإبراز منظومة الإمارات الإنسانية التي لا تتوقف عن تقديم الدعم للدول والشعوب المحتاجة دون تمييز.

وأوضحت المؤسسة أن عمليات تجهيز الوجبات التي تستهدف الوصول إلى 10 ملايين وجبة تعد إحدى أكبر الحملات الإنسانية المستمرة ضمن عمليات «الفارس الشهم 3»، مشيرة إلى أن التغطية الإعلامية الشاملة تهدف إلى نقل حجم الجهود المبذولة على أرض الواقع، بما يسهم في توسيع دائرة المشاركة وترسيخ القيم التي أسس لها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.