فرجان دبي: متطوعون من 5 إلى 70 عاماً يصنعون الأمل لأهالي غزة ضمن سفينة محمد بن راشد الإنسانية

أعربت عليا الشملان، مدير عام فرجان دبي، عن بالغ سعادتها بالإقبال اللافت الذي شهدته مبادرة سفينة محمد بن راشد الإنسانية لتعبئة السلال الغذائية المخصّصة لإرسالها إلى أهالي غزة المتضررين، مؤكدة أن هذا التفاعل المجتمعي الكبير يعكس روح العطاء المتجذّرة في المجتمع الإماراتي والمقيمين على أرضه.

وقالت الشملان، إن أعمار المتطوعين المشاركين في المبادرة تراوحت بين 5 و70 عاماً، في مشهد إنساني يجسّد وحدة الهدف ونبل الرسالة، مشيرة إلى أن المبادرة شهدت أيضاً مشاركة فاعلة من ذوي الهمم الذين حرصوا على أن يكون لهم دور مؤثر في هذا الجهد الإنساني السامي.

وأضافت، أن مشاهد العائلات التي جاءت مع أطفالها، والشباب الذين توافدوا بكثافة، وكبار المواطنين الذين أصروا على المساهمة رغم تحديات العمر، تعكس صورة وطن لا يتردد يوماً في مدّ يد الخير، وتؤكد أن الإنسانية هي اللغة المشتركة التي تجمع أبناء هذا المجتمع.

وأشادت الشملان بالتنظيم الدقيق والعمل الجماعي الذي تميزت به المبادرة، منوهة بأن الجهود المشتركة بين المتطوعين وجميع الجهات الداعمة ساهمت في تحقيق تقدم كبير في تجهيز السلال الغذائية المقرر شحنها عبر سفينة محمد بن راشد الإنسانية إلى العريش، تمهيداً لإيصالها إلى أهل غزة.

وأكدت أن «فرجان دبي» ستواصل دعمها الكامل للمبادرات الإنسانية والاجتماعية، معتبرة أن المشاركة في مثل هذه الفعاليات تُعد واجباً وطنياً وأخلاقياً يعبر عن قيم الإمارات وقيادتها الرشيدة في الوقوف إلى جانب الشعوب المتضررة، ونشر الأمل في قلوب المحتاجين.