الحداد: الإمارات جعلت من العمل الإنساني رسالة عالمية تمتد إلى كل محتاج

أكد الدكتور أحمد الحداد، كبير مفتي دبي، أن مشاركة دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في سفينة محمد بن راشد الإنسانية تأتي ترسيخاً لنهج دولة الإمارات في مدّ يد العون لكل محتاج دون تمييز، مشيراً إلى أن المبادرات الإنسانية التي تطلقها الدولة تجسد رؤية القيادة الرشيدة في جعل الخير لغة مشتركة توحّد الشعوب.

وقال الحداد في تصريح خاص للبيان: «إن مشاركتنا اليوم في سفينة محمد بن راشد الإنسانية تأتي انطلاقاً من واجبنا الشرعي والإنساني، فالأعمال الخيرية هي عنوان حضارتنا وقيمنا التي تربّينا عليها. وقد قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نموذجاً رائداً في عمل الخير، يجمع الناس على مساعدة الإنسان دون تمييز أو حدود. ودولة الإمارات، بقيادتها الرشيدة، رسّخت حضورها العالمي في دعم البلدان والشعوب المتضررة، ومساعيها الإغاثية أصبحت أملاً للكثيرين حول العالم».

دور الإمارات عالمي

وأوضح أن ما تقدمه الإمارات من مبادرات إغاثية على مستوى العالم ليس مجرد دعم طارئ، بل عمل مؤسسي مستدام يستند إلى رؤية واضحة لصناعة الأمل وتحسين حياة الإنسان أينما كان، لافتاً إلى أن الدولة باتت اليوم مركزاً عالمياً للعمل الإنساني، ومحطّ ثقة للدول والمنظمات الدولية في الاستجابة السريعة للأزمات والكوارث.

رسالة رحمة وتضامن

وأشار الحداد إلى أن سفينة محمد بن راشد الإنسانية تعكس جوهر هذه الرسالة، إذ تهدف إلى إيصال الدعم النفسي والمادي للمجتمعات المتضررة، وترسّخ قيمة «الإنسان أولاً»، مؤكداً أن ما يقدمه المتطوعون كباراً وصغاراً يمثل صورة مشرّفة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها ممن يؤمنون بأن الخير سبيل لعمارة الأرض.