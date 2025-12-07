مروان بن غليطة: مشاركتنا في سفينة محمد بن راشد الإنسانية تجسد التزام الإمارات الدائم بنصرة المحتاجين

أكد مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، خلال مشاركته وتطوعه في إعداد سلال الغذاء على متن سفينة محمد بن راشد الإنسانية، المنطلقة ضمن عملية "الفارس الشهم" لدعم أهالي غزة، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ دورها الإنساني العالمي عبر مبادرات نوعية تُلبّي الاحتياجات العاجلة للمتضررين وتخفف من معاناتهم.

وقال بن غليطة: "وجودنا اليوم ضمن الفريق التطوعي الذي يساهم في تجهيز سلال الغذاء شرف ومسؤولية، ويعكس قيم التضامن والعطاء التي غرسها فينا آباؤنا المؤسسون ورسّختها قيادتنا الرشيدة. ما نقوم به هو رسالة دعم حقيقية لشعب غزة، ورسالة تؤكد أن الإمارات كانت وستبقى سنداً دائماً للمحتاجين في كل مكان".

وأضاف أن مؤسسات دبي تعمل بتكامل كبير لإنجاح هذه المهمة الإنسانية، موضحاً أن المشاركة الواسعة من المتطوعين تعكس الوعي المجتمعي بأهمية العمل الإنساني، والدور المحوري الذي يمكن أن يؤديه الأفراد في دعم المجتمعات المتضررة.

وأشار بن غليطة إلى أن سفينة محمد بن راشد الإنسانية تحمل على متنها آلاف السلال الغذائية والمستلزمات الأساسية التي ستسهم في تلبية الاحتياجات الملحة للأسر، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية شاملة لدولة الإمارات لتعزيز الاستجابة السريعة ورفع مستوى الدعم الإغاثي في المناطق المنكوبة.