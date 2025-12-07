بلدية الفجيرة ترسخ التحول الرقمي وتفوز بجائزة الابتكار

حققت بلدية الفجيرة إنجازاً جديداً بفوزها بجائزة محور التحول الرقمي عن مشروعها المبتكر «منصة الفجيرة الشاملة للخدمات الهندسية والعقارية»، وذلك تقديراً لجهودها المتميزة في تطوير خدمات رقمية مبتكرة أسهمت في تعزيز منظومة العمل الحكومي بالإمارة، وترسيخ مكانتها في تبني الحلول الذكية وتسهيل الإجراءات للمتعاملين.

جاء هذا التكريم خلال حفل الشركاء الذي نظمته حكومة الفجيرة الرقمية، بحضور الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام حكومة الفجيرة الرقمية، حيث تم تكريم البلدية لدورها كشريك استراتيجي ساهم في نجاح العديد من المبادرات ودعم منظومة الحكومة الرقمية. وشهد الحفل توقيع ميثاق «سند» لتعزيز التعاون والتكامل الرقمي بين الجهات الحكومية، إلى جانب الإعلان عن مسابقة «الفجيرة تبتكر» الهادفة إلى دعم الابتكار وتشجيع الأفكار الإبداعية. وفي هذه المناسبة، قال المهندس محمد الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة: نفخر بهذا الإنجاز الذي يعكس التزامنا بتطوير خدمات رقمية متقدمة تسهم في تسهيل رحلة المتعامل وتدعم توجهات حكومة الفجيرة في تبسيط الإجراءات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.