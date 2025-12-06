كوريا الجنوبية.. اعتقال رئيس "آي إم إس موبيلتي" بتهم اختلاس مرتبطة بالسيدة الأولى السابقة





جرى اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة آي إم إس موبيلتي، في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، بتهم اختلاس واتهامات أخرى مرتبطة برجل يُعرف على نطاق واسع باسم "خادم" السيدة الأولى السابقة كيم كيون هي، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وقالت يونهاب، إن محكمة منطقة سول المركزية أصدرت مذكرة توقيف بحق جو يونج تاك، مشيرة إلى مخاوف من قيامه بتدمير الأدلة.

ويقول فريق المحقق الخاص المستشار مين جونج كي، الذي يحقق في مزاعم الفساد المحيطة بالسيدة الأولى السابقة، إن جو اختلس نحو 5ر3 مليارات وون (37ر2 مليون دولار أمريكي) وارتكب مخالفة إضافية بقيمة 2ر3 مليارات وون في خرق الثقة أثناء تأمين استثمارات من عدة شركات واستخدام جزء من الأموال لشراء أسهم شركته في عام 2023.

ووفقًا للتحقيق، تلقت شركة آي إم إس موبيلتي، التي شارك في تأسيسها ويملك جزءًا منها كيم يي سونج، الخادم، استثمارات بقيمة 4ر18 مليار وون من شركات من بينها كاكاو موبيلتي و إتش إس هيوسونج وبنك شينهان، من خلال شركة استثمار خاصة.

ويُزعم أن نحو 6ر4 مليارات وون من تلك الأموال تم استخدامها لإعادة شراء أسهم آي إم إس من شركة إنوفيست كوريا، وهي شركة ناشئة عالية المخاطر تم تحديدها لاحقًا على أنها شركة وهمية يسيطر عليها كيم.

ويعتقد المحققون أن المعاملات ربما حققت أرباح لكيم من خلال مناورة للخروج.

ووفقا للتقرير، قام المحققون بدراسة ما إذا كانت علاقات المستثمرين بالسيدة الأولى السابقة قد أثرت على التمويل ولكن لم يُعثر على دليل مباشر يربطها بالمخطط المزعوم.

يشار إلى أنه تم إدانة كيم واحتجازه في أغسطس الماضي بتهم الاشتراك في اختلاس 43ر2 مليار وون مع جو.

ومن المقرر أن تنتهي محاكمته الأولى في 22 ديسمبر الجاري.