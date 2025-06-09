حمدان بن محمد مهنئاً شرطة دبي: الحفاظ على القمة أصعب من الوصول لها والقادم أفضل

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الكوادر الشرطية والأمنية في دبي عبر كافة أجيالهم، على تصدر شرطة دبي عالمياً كأقوى علامة شرطية في العالم.

واحتفى سموه بالتقرير العاشر لمؤشر المدن العالمية ومؤشر القوة الناعمة الذي أصدرته مؤسسة "براند فاينانس" في لندن، والذي أظهر تصدر شرطة دبي عالمياً كأقوى علامة شرطية في العالم، مؤكداً سموه أن الحفاظ على القمة أصعب من الوصول لها.. لكن الثقة كبيرة ومتجددة بكوادر الشرطة والأمن في دبي.

واستعاد سموه تعيين المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، في عام 1968، صاحبَ السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قائداً عاماً للشرطة والأمن العام في دبي، لافتاً إلى أن الإمكانيات كانت بسيطة، لكن الإرادة كانت حديدية.. والطموحات عالمية.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "في فبراير من العام 1968 أصدر الشيخ راشد بن سعيد مرسوماً بتعيين محمد بن راشد قائداً عاماً للشرطة والأمن العام في دبي.. كانت الإمكانيات بسيطة.. لكن كانت الإرادة حديدية.. والطموحات عالمية".

وأضاف سموه: "اليوم أصدرت مؤسسة "براند فاينانس" في لندن تقريرها السنوي لمؤشر المدن العالمية ومؤشر القوة الناعمة.. تصدرت شرطة دبي لتكون الأولى عالمياً كأقوى علامة شرطية في العالم. وذلك وفق معايير مثل معاملة الجميع بعدالة.. ومعايير الالتزام والنزاهة.. وضمان السلامة والأمن.. ومعايير الإخلاص والسلوكيات والشفافية والمهنية".

وتابع سموه: "نهنّئ كادرنا الشرطي والأمني عبر كافة أجيالهم على هذا الإنجاز الذي تم خلال 57 عاماً.. ونقول لهم.. الحفاظ على القمة أصعب من الوصول لها.. ثقتنا بهم كبيرة ومتجددة والقادم أفضل وأعظم بإذن الله لدبي في كافة قطاعاتها".