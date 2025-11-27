هند بنت مكتوم لـ"البيان": جائزة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة صرح إبداعي راسخ لتنمية مهارات الطفولة

أكدت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيسة جائزة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة لـ"البيان" أن جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة باتت صرحاً إبداعياً راسخاً لتنمية قدرات ومواهب الطفولة.

جاء ذلك بمناسبة احتفال الجائزة، المنبثقة من جمعية النهضة النسائية بدبي، باختتام الموسم السابع والعشرين (المحلي) والثامن عشر (الخليجي)، وذلك تحت رعاية كريمة من سموها، بتكريم الفائزين والفائزات في مختلف فئاتها ومحاورها.

واستهل الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم وعزف السلام الوطني لدولة الإمارات، وألقت أمينة الدبوس السويدي، المدير التنفيذي للجائزة، كلمة ترحيبية نيابة عن سمو الشيخة هند بنت مكتوم، رحبت فيها بالضيوف والمشاركين، مؤكدة أن الجائزة باتت منصة عربية، اقترن اسمها برعاية الطفولة وتنمية قدراتها وتقدير مواهبها الواعدة.

تزامن وطني ملهم

وأشارت الكلمة إلى أن احتفال هذا العام يأتي متزامناً مع أجواء الفرح التي تعم الوطن بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين، ومع فعاليات يوم العلم التي تجسد روح الوحدة والانتماء تحت راية الاتحاد، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وأكدت سموها في الكلمة التي نقلتها الدبوس أن 27 عاماً مضت منذ انطلاقة الجائزة، كانت خلالها حافلة بالإنجازات وغنية بالمحطات، حاضرة في المبادرات والبرامج والدورات والمؤتمرات المعنية بالطفولة، ومواكِبة لكل تطور يسهم في بناء جيل مبدع وواثق وواعٍ.

امتنان وشكر

وأعربت سمو الشيخة هند بنت مكتوم عن تقديرها العميق لكل من أسهم في مسيرة الجائزة، من الجهات الراعية، وفي مقدمتها الوصل لإدارة الأصول، وهيئة كهرباء ومياه دبي، إضافة إلى لجان التحكيم والمؤسسات الحكومية والخاصة داخل الدولة وخارجها، والداعمين من دول مجلس التعاون الخليجي، تقديراً لإيمانهم برسالة الجائزة وحرصهم على ترسيخ قيم الإبداع والتميز في نفوس الأبناء.

وتوجهت سموها ببالغ الشكر إلى حرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، على رعايتها الكريمة واهتمامها الدائم بدعم الجائزة ومبادراتها، كما شكرت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي، على تعاونها ومساندتها المستمرة لبرامج الجائزة، مثمنة جهود إدارة الجائزة وفريق عملها الذين أدوا أمانة العمل بإخلاص وجدية، بما انعكس على نجاح المواسم المتتابعة وارتقاء مستوى المشاركات عاماً بعد عام.

مستقبل مشرق

ورفعت سمو الشيخة هند بنت مكتوم أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جميع الفائزين من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، تقديراً لتميزهم وإبداعاتهم وجهودهم المشرقة، متمنية لهم دوام النجاح والتفوق، وأن تكون هذه الإنجازات منطلقاً لمستقبل أكثر إشراقاً وعطاء. كما دعت المولى عز وجل أن يديم على الوطن نعمة الأمن والازدهار، وأن يوفق أبناءه وبناته لما فيه الخير والإبداع.

من جانبها، أوضحت أمينة الدبوس السويدي أن الجائزة حرصت على مدار دوراتها المتعاقبة على إيلاء قضايا الإبداع والتفوق كل الاهتمام، ورعاية الأبناء والبنات والأطفال في «مرافئ التميز والجودة»، وترسيخ القيم السامية لديهم، وذلك وفق توجيهات سمو الشيخة هند بنت مكتوم، وبدعم سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ومتابعة الشيخة أمينة بنت حميد الطاير.

الوسطية الفاضلة

وأوصت الدبوس جميع الفائزين والمشاركين في مختلف محاور الجائزة بالتمسك بالقيم الإسلامية الوسطية الفاضلة المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، باعتبارها مرجعاً أخلاقياً وسلوكياً يقود إلى النجاح والتميز.

وفي أجواء احتفالية مفعمة بروح الوفاء، قامت أمينة الدبوس وأسرة الجائزة بتكريم رعاة الجائزة والمؤسسات الداعمة للطفولة، إلى جانب تكريم لجان التحكيم، ومجلس القيادات الإبداعية الشابة، والفائزين محلياً في اختتام الموسم الـ27، والفائزين من دول مجلس التعاون الخليجي.

وشملت مراسم التكريم الفائزين والفائزات في مجالات حفظ وتجويد القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، كما تم تكريم إدارة بنك دبي التجاري لدعمهم المتواصل لمحور القرآن الكريم والسنة النبوية، بوصفهم الراعي والشريك الاستراتيجي لهذا المحور.

وحضر حفل التكريم ممثلون عن جهات حكومية وخاصة وإعلامية في الدولة، إلى جانب أعضاء لجان التحكيم والفائزين وأسرهم، في مشهد جسّد شراكة المجتمع ومختلف مؤسساته في دعم الأجيال الجديدة ورعاية مواهبها.