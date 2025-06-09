جمعية الفجيرة الخيرية توزع كسوة العيد على 272 يتيماً

كشف يوسف المرشودي مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية، عن تنفيذ الجمعية عدداً من المبادرات الخيرية والإنسانية خلال عيد الأضحى المبارك، استهدفت أيتاماً، إلى جانب الأسر المحتاجة والأسر المتعففة المسجلة بالجمعية، بهدف إدخال البهجة والسرور في نفوسهم خلال أيام العيد.

ولفت إلى أن الجمعية وزعت في يوم عرفة المبارك، أكثر من 300 سلة فاكهة على الأسر المتعففة، كمؤنة تسد حاجة الأسرة، وتخفف العبء عنهم، إلى جانب توزيع كسوة العيد على 272 يتيماً من المكفولين داخل الدولة، لرسم الفرحة على وجوههم في هذه الأيام المباركة.

وأكد المرشودي نجاح حملة الأضاحي لهذا العام، تحت شعار «أضحيتك فرحة وأجر»، والتي أسفرت عن استفادة أكثر من 26.000 ألف مستفيد داخل دولة الإمارات وخارجها، من خلال توزيع لحوم الأضاحي، حيث تم تخصيص ثمانية مراكز توزيع نيابة عن المتبرعين، ممن أوكلوا الجمعية في أداء الشعيرة، وتوزيع لحوم أضاحيهم.

وأشار إلى أن الحملة تأتي تعزيزاً لقيم التكافل والتراحم، وتجسيداً لسنة الأضحية المباركة، وتلبية لاحتياجات الأسر المتعففة، حيث تمت عمليات الذبح والتوزيع داخل الدولة، بالتعاون مع خمسة مقاصب في كل من الفجيرة، دبا، مربح، البدية، ومسافي.

وقال يوسف المرشودي: إن هذا الإنجاز تحقق بفضل الله، ثم بدعم المحسنين وجهود فرق العمل، حيث تم ذبح وتوزيع الأضاحي وفق الضوابط الشرعية، والاشتراطات التنظيمية، في إطار من التعاون والعمل الجماعي، الذي يعكس روح الفريق الواحد.

وتقدم بالشكر إلى أصحاب الخير، ومختلف الجهات التي تتجاوب مع الجمعية، وتشارك في العمل الخيري، وتدعم المشاريع الخيرية التي تهدف إلى إدخال الفرحة والسرور إلى قلوب أكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة والمتعففة، من مواطنين ومقيمين والأيتام، كما رحب بمساهمات الخيرين للمساعدة في دعم آلاف الأسر والحالات المسجلة لدى الجمعية.