تشغيل خطوط إنتاج مقاصب رأس الخيمة بكافة طاقتها

كشفت بلدية رأس الخيمة عن استقبال مقاصب الإمارة 4392 أضحية، منذ يوم عرفة وحتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وتنوعت الأضاحي التي تم تنفيذها من الأغنام والأبقار والجمال، حيث بلغ عدد الأضاحي خلال يوم عرفة 1227 أضحية، وارتفع العدد إلى 2139 أضحية خلال أول أيام عيد الأضحى، وبلغ عدد الأضاحي خلال اليوم الثاني 1026 أضحية.

وأكد عادل علي السويدي، مدير إدارة الصحة العامة في البلدية، أن جميع خطوط الإنتاج في مقاصب الإمارة تم تشغيلها بكافة طاقتها الإنتاجية، مؤكداً أن جميع الأضاحي خضعت لكافة عمليات الفحص الطبي من قبل الأطباء البيطريين قبل دخولها لأسواق البيع، وعند استلامها على بوابات دخول المقاصب.

وأشار إلى أن المقصب المركزي بمنطقة الفلية استقبل خلال الـ 72 ساعة الماضية 2938 أضحية تنوعت بين الأغنام والأبقار، لافتاً إلى أن مقصب رأس الخيمة تم تخصيصه للذبائح من نوعية الأغنام، حيث بلغ مجموع الأضاحي خلال الفترة نفسها 642 رأساً من الأغنام، فيما نفذ مقصب الغيل 607 ذبائح، حيث تم تخصيص المقصب للأضاحي من المواشي والأغنام والجمال، واستقبل مقصب شوكة بالمناطق الجنوبية 205 أضاحٍ.

وأكد السويدي، على دور الشركاء والجهات المختصة في تنظيم وتسهيل وصول العملاء إلى سوق المواشي بمنطقة الفلية لشراء الأضاحي، وتسليمها إلى منافذ الاستلام بمقاصب الإمارة، حيث سخرت جميع الفرق المشاركة جهودها لإسعاد العملاء، كما قدمت بلدية رأس الخيمة خدمة كبار العملاء، لتسهيل سرعة الإجراءات.

وأوضح مدير إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة، قيام مفتشي إدارة الصحة بتنظيم حملات لمواجهة ظاهرة القصابين الجائلين على مدار العام، نظراً للمخاطر البيئية والصحية الناتجة عن عمليات الذبح خارج المقاصب، ولضمان إخضاع الذبائح للفحص البيطري.