الفجيرة تطلق 26 احتفالية بالمناسبة الوطنية في 18 موقعاً

استعدت إمارة الفجيرة لإحياء عيد الاتحاد الـ54 في أجواء وطنية مميزة ببرنامج حافل، من خلال تنظيم خمسة أيام من الاحتفالات، التي تبدأ في السابع والعشرين من نوفمبر، وتستمر حتى الثاني من ديسمبر، حيث يشمل البرنامج 26 فعالية، موزعة على 18 موقعاً في مختلف مناطق الإمارة، انطلاقاً من منطقة مسافي إلى مدينة الفجيرة ودبا، والسيجي، والحلاة، وثوبان، والحنية، والطويين، وحبحب، ووادي السدر، وتنتهي الفعاليات في الثاني من ديسمبر في منطقة مربح ومدينة دبا منطقة الفقيت.

وتتضمن الاحتفالات عروضاً تراثية وفنية، ومسابقات وألعاباً للأطفال، وأركاناً للأكلات الشعبية، ومسيرات بحرية، وأنشطة خاصة للصيادين وأنشطة مجتمعية، تعكس الهوية الوطنية، لتتيح للأهالي والزوار فرصة المشاركة في أجواء الفرح والفخر بالإنجازات، التي حققتها دولة الإمارات منذ تأسيسها.

وتنطلق الفعاليات في يوم السابع والعشرين من نوفمبر في منطقة مسافي عند مجلس مسافي ابتداء من الساعة الرابعة مساء، لتكون بداية لأيام حافلة بالأنشطة الوطنية، وفي اليوم التالي الثامن والعشرين من نوفمبر تشهد مدينة الفجيرة احتفالات أمام بيت الفن، بجانب قلعة الفجيرة في الرابعة مساء، إلى جانب فعاليات في مدينة محمد بن زايد.

وتنطلق أيضاً الاحتفالات بمجلس الحلاة ومنطقة ثوبان ومنطقة الحنية، ومنطقة الطويين، إضافة إلى احتفالات في منطقة القرية بجانب قلعة القرية عند الساعة السابعة والنصف مساء، كما يشهد ميناء دبا الفجيرة فعاليات جمعية دبا الفجيرة التعاونية لصيادي الأسماك ابتداء من التاسعة صباحاً.

أما في التاسع والعشرين من نوفمبر فتتواصل الاحتفالات في مدينة الفجيرة أمام بيت الفن بجانب القلعة، وفي مدينة دبا الفجيرة بقرية التراث بمنطقة الفقيت، وفي مجالس أوحلة ووم، وفي ساحة الاحتفالات في منطقة البدية، وخلف مبنى بلدية قدفع. وتنطلق احتفالات مدينة دبا في الأول من ديسمبر في قرية التراث بمنطقة الفقيت ابتداء من الرابعة مساء، إلى جانب مسيرة بحرية من ميناء دبا إلى منطقة العائلات عند الساعة الثالثة عصراً، واحتفالات جمعية الفجيرة التعاونية لصيادي الأسماك بمسيرة من ميناء الرغيلات إلى موقع الحفل بجانب منتجع شاطئ القصر. وتختتم الفعاليات في الثاني من ديسمبر باحتفالات مدينة دبا في قرية التراث الفقيت ابتداء من الرابعة مساء، إلى جانب احتفالات منطقة مربح في ميناء الصيادين ابتداء من الثالثة عصراً.

مستويات الأمن

من جهتها ناقشت اللجنة العليا الدائمة في شرطة الفجيرة، برئاسة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، خلال الاجتماع، خطة الانتشار الأمني والمروري في الإمارة، وآليات تعزيز الانسيابية المرورية في مختلف المواقع الحيوية، التي تشهد فعاليات ومظاهر احتفالية، بما يضمن أعلى مستويات الأمن والسلامة للمواطنين والمقيمين والزوار.

وقال اللواء الكعبي: «شرطة الفجيرة، تحت مظلة وزارة الداخلية، ماضية في تعزيز جاهزيتها الشاملة، ورفع جودة الخدمات الأمنية والمرورية، وتوثيق التعاون مع جميع الجهات، لضمان تنظيم احتفالات آمنة ومستقرة، تعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات».

وأشار إلى مناقشة سياسة تنظيم أوقات عمل محلات الألعاب الإلكترونية والفئات العمرية المسموح لها بارتيادها.

وأوضح أن الاجتماع استعرض مبادرة تصفير البيروقراطية مع الشركاء في ما يتعلق بإجراءات نظام الإنذار المبكر الرقمي في المنشآت الحيوية والمهمة.