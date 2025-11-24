نيابة عن محمد بن زايد.. محمد بن راشد يفتتح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الـ 18 للمجلس الوطني الاتحادي

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، وسمو الشيوخ، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين وأعضاء السلك الدبلوماسي في الدولة.

بدأت مراسم الافتتاح، بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم.

وتفضّل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، وقال سموه: "بسم الله الرحمن الرحيم، إخواني وأخواتي رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، على بركة الله وتوفيقه، نفتتح مجلسكم الميمون، ونرجو من الله - عزّ وجلّ - أن يكون هذا الافتتاح افتتاح خير وبركة للعباد والبلاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

مرسوم

وتمت تلاوة المرسوم الاتحادي رقم 151 لسنة 2025، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بدعوة المجلس الوطني للانعقاد في دوره الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر.

وألقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي كلمة رفع خلالها، وباسم جميع أعضاء المجلس، أسمى آياتِ الشكرِ والامتنانِ إلى مقامِ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى مقامِ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإلى إخوانِهم أصحابِ السمو أعضاءِ المجلس الأعلى حُكّامِ الإمارات، على الدعمِ المتواصل للمجلس، والذي مكّنهُ دائماً من أداء عمله على أكملِ وجه.

وأوضح أن عام 2025 كان عاماً مميزاً في سجل دولة الإمارات شهد تحقيق الدولة العديد من الإنجازات في كافة المؤشرات، مؤكداً في الوقت نفسه، أن المبادئ الراسخةَ التي أرستْها قيادتُنا الرشيدةُ في بناءِ دولة قوية تنعم بالأمنِ والأمانِ، وتوفر لأبنائِها والمقيمين على أرضِها كلَ سبلِ الخيرِ والعيشِ الكريم، هي المبادئ ذاتها التي تنشر وتعزز من خلالِها دولة الإماراتِ قيمَ الخيرِ والإنسانيةِ والسلامِ وعونَ المحتاج.

موقف

وحول الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، أكد معاليه موقف دولة الإمارات الثابتِ في الوقوفِ إلى جانب الشعبِ الفلسطيني، مشدداً على حرص المجلس بأن يكون الدور الحالية من الفصل الثامن عشر امتداداً للفصولِ والادوار السابقة من التعاونِ والتكاملِ مع حكومة دولة الإمارات، التي تؤمن بأن النجاحَ لا حدود له، وأن الطموحاتِ لا قيود عليها.