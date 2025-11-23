مدارس تفعل حصص «أونلاين» لمراجعة الدروس واستكمال الاستعدادات

تستأنف المدارس في مختلف إمارات الدولة غداً الاثنين اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2025–2026 وفق جدولها الأساسي المعتمد، وذلك بعد يومين من تأخير مواعيدها لساعة بسبب موجة الضباب الكثيف التي غطّت مناطق واسعة من الدولة وأثرت بشكل واضح على حركة النقل الصباحي للطلبة.

وبينت الإدارات المدرسية أن الامتحانات ستُعقد في مواعيدها الأصلية دون أي تعديل، بعد أن شهدت الأيام الماضية إجراءات استثنائية هدفت إلى ضمان سلامة الطلبة ووصولهم الآمن إلى المدارس.

وسارعت مدارس حكومية وخاصة نطبق منهاج وزارة التربية والتعليم إلى تفعيل حصص «الأونلاين» لمنح الطلبة فرصة مراجعة أكبر للمواد الأساسية. وبثّت المدارس روابط مباشرة للصفوف، وخصصت جلسات مراجعة مكثفة، شملت حل نماذج امتحانية، وشرح مهارات التفكير العليا، وتنبيه الطلبة إلى أخطاء شائعة في الإجابات قد تظهر في الامتحانات النهائية. وأكد معلمون في رسائل داخلية أن الحصص الإلكترونية هدفت إلى المحافظة على إيقاع المذاكرة لدى الطلبة.

وأوضحت الإدارات أن القرار بالعودة إلى الجدول الرسمي جاء بعد تقييم شامل للحالة الجوية واستقرار الرؤية صباحاً، الأمر الذي يسمح بعودة الحركة المدرسية إلى نسقها الطبيعي. وأضافت أن الامتحانات ستُجرى وفق التوقيتات المعروفة للطلبة، إذ تبدأ اختبارات الصفوف من الثالث وحتى الحادي عشر عند التاسعة صباحاً، فيما يبدأ طلبة الثاني عشر امتحاناتهم في الساعة الثانية عشرة ظهراً، مؤكدة أن هذه المواعيد لن تتغير وأن الاختبارات ستسير تبعاً للخطة الزمنية المعتمدة مسبقاً.

وشهدت الساعات الماضية تحركات مكثفة من الإدارات للتواصل مع أولياء الأمور عبر المنصات الرسمية للمدارس، حيث بثّت المدارس رسائل توضيحية متتالية تؤكد فيها عودة الامتحانات إلى جدولها الأساسي، وتحثّ على متابعة الإشعارات الرسمية حصراً لتجنب أي لَبس ناتج عن التعديلات المؤقتة التي حدثت خلال الأيام الماضية. كما أعادت الإدارات نشر التعليمات الخاصة بالدخول إلى منصات الميثاق الرقمي للطلبة، والتنبيه إلى أهمية استخدام الهوية الرقمية الخاصة بولي الأمر لضمان التحقق الأمني قبل الدخول.

وخلال الحصص الإلكترونية، ظهر تفاعل مرتفع من الطلبة الذين وصفوا هذه الفترة بأنها فرصة لمراجعة مكثفة دون ضغط الانتقال المدرسي، فيما أكد معلمون أن الطلبة استفادوا بوضوح من هذه المساحة الإضافية، خصوصاً طلاب الصف الثاني عشر الذين يعدّون المرحلة الأكثر حساسية في الامتحانات النهائية. وأوضحت الإدارات أنها ستواصل توفير مراجعات مسائية «أونلاين» لطلبة الثاني عشر، لضمان بقاء الطلبة على المسار الصحيح حتى آخر يوم في جدول الامتحانات.

وأكدت على جاهزيتها التامة لعودة الامتحانات غداً، مشددة على ضرورة التزام الطلبة بكامل التعليمات، وإحضار الأدوات اللازمة، والمتابعة الدائمة لقنوات التواصل الرسمية، لضمان سير الامتحانات بسلاسة ودون أي تعطّل.