مسؤولة في الامم المتحدة لـ "البيان": الإمارات في صدارة الدول المحققة لأهداف التنمية المستدامة

أكدت الدكتورة إيناس حمد، المسؤول الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين في الدول العربية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر دول المنطقة في تحقيق نسب متقدمة من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرتها الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا التقدم يعكس رؤية قيادية بعيدة المدى، وسياسات حكومية متكاملة، وشراكة حقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني.

وأوضحت الدكتورة إيناس أن تقدم الإمارات يعود إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها:

1. رؤية وطنية واضحة ومحددة

تبني الإمارات لأجندة وطنية وخطط استراتيجية طويلة الأمد، مثل «رؤية الإمارات 2031»، تتقاطع بشكل مباشر مع أهداف التنمية المستدامة في محاور التعليم والصحة والاقتصاد والبيئة وجودة الحياة.

2. الاستثمار في الإنسان والتعليم

تركيز الدولة على تطوير منظومة تعليمية متقدمة، وتمكين الشباب والمرأة، وتوفير بيئة تحتضن المواهب والابتكار، ما يسهم في تحقيق أهداف القضاء على الفقر، والتعليم الجيد، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي.

3. الريادة في العمل المناخي وحماية البيئة

إطلاق مبادرات رائدة في الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، واستضافة فعاليات عالمية تعنى بالمناخ والاستدامة، الأمر الذي يدعم تحقيق الأهداف المتعلقة بالعمل المناخي، والطاقة النظيفة، والمدن المستدامة.

4. تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين

اعتماد تشريعات وسياسات تضمن مشاركة فاعلة للمرأة في سوق العمل ومواقع صنع القرار، ما يعزز تحقيق هدف المساواة بين الجنسين ويرفع مساهمة المرأة في التنمية الشاملة.

5. شراكات دولية وإقليمية فعّالة

حرص الإمارات على بناء شراكات قوية مع المنظمات الدولية والإقليمية، وتقديم مساعدات وإنمائية وإنسانية للدول الأخرى، بما يدعم هدف عقد الشراكات لتحقيق الأهداف ويسهم في نقل الخبرات والنماذج الناجحة.

6. تعزيز ثقافة التطوع والمسؤولية المجتمعية

وجود منظومة متكاملة لدعم وتنظيم العمل التطوعي، وإشراك المتطوعين في المبادرات الوطنية والمجتمعية، وهو ما يتوافق مع قيم الشراكة، والمشاركة المجتمعية، وتوسيع أثر البرامج التنموية على أرض الواقع.

وأكدت الدكتورة إيناس على أن تجربة الإمارات في التنمية المستدامة تمثل نموذجاً عربياً ملهمًا يمكن البناء عليه وتعميمه في دول المنطقة، من خلال تبني نهج متكامل يضع الإنسان في قلب عملية التنمية، ويجعل من الاستدامة خياراً استراتيجياً وليس مجرد شعار.