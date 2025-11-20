نهيان بن مبارك: أدوات الذكاء الاصطناعي تعزز آليات التواصل بين الأفراد

كشف معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته وزارة التسامح والتعايش للإعلان عن برنامج عمل الوزارة في عام 2026، أن الوزارة تعتزم إطلاق 12 تطبيقاً ذكياً وذلك ضمن برامجها لعام 2026، وأشار خلال المؤتمر الصحافي إلى أن التطبيقات سيكون لها دور مهم في إبراز النموذج الإماراتي في التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية أمام العالم. وبين معاليه أن المشروع يرسخ حرص دولة الإمارات على تحقيق الإفادة الكاملة من كافة معطيات العصر وتوقعات المستقبل.

ونوه معالي الشيخ نهيان بن مبارك بأن المشروع سيكون له إسهامات كبيرة في تعزيز قيم التسامح والتعايش لدى الفرد والمجتمع، لافتاً في الوقت نفسه، إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي تسهم في تعزيز آليات التواصل بين الأفراد وتوفير قنوات الحوار والتواصل بينهم وتمكينهم من العمل المشترك.

وأكد معاليه أن تقنيات الذكاء الاصطناعي من شأنها أن تكون وسيلة فعالة لبناء علاقة قوية مع الجاليات الأجنبية في الدولة. وتابع: أما على مستوى العلاقات مع العالم، فإن الذكاء الاصطناعي، سوف يتم استخدامه لتعريف العالم كله بالنموذج الرائد للإمارات في التسامح والتسامح والتنسيق عبر الحدود والمسافات.

وأضاف معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن وزارة التسامح والتعايش وهي تسعى إلى تعزيز التسامح والتعايش من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، فإنما تنطلق من تحديد واضح للعلاقة بين التسامح والذكاء الاصطناعي.