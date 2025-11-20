200 شركة متخصصة تعمل في القطاع الفضائي بالدولة

أكد المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، أن الإمارات نجحت في توطين الصناعات الفضائية خلال السنوات الماضية، وذلك لدعمها المتواصل لبرنامج مناطق الفضاء الاقتصادية الذي أسهم في دعم نمو قطاع الفضاء عبر إنشاء بيئات اقتصادية مخصصة تجذب الاستثمارات وتمكن الشركات الناشئة والمتخصصة في هذا المجال والمجال التكنولوجي، لافتاً إلى أن عدد الشركات العاملة ضمن هذه المناطق تجاوز 200 شركة متخصصة، وهو ما يعكس قدرة الدولة على بناء منظومة فضائية متكاملة تدعم الابتكار وتوطين المعرفة والتقنيات.

منصة رقمية

وأوضح أن وكالة الإمارات للفضاء أطلقت مؤخراً منصة رقمية للخدمات، وهي خطوة استراتيجية نحو تصفير البيروقراطية الحكومية وتعزيز التحول الرقمي، حيث تتيح للمتعاملين الحصول على التراخيص الفضائية بسهولة من خلال 4 خطوات تشمل: التسجيل باستخدام الهوية الرقمية، تعبئة النموذج الرقمي، مراجعة الطلب من قبل فريق الوكالة، وإصدار الرخصة بشكل رقمي وإشعار المتعامل مباشرة.

وأشار إلى أن الوكالة تقدم خدمات متعددة من بينها، إصدار شهادات عدم ممانعة لمختلف الأنشطة الفضائية، وإصدار تصاريح الأنشطة الفضائية، مع إمكانية تعديل هذه التصاريح لإضافة أو إلغاء أنشطة محددة، وتجديد التصاريح لضمان استمرار النشاط ضمن الإطار القانوني والتنظيمي، كما تشمل الخدمات تسجيل الأجسام الفضائية بما يضمن الامتثال للمعايير الوطنية والدولية.

ولفت إلى أن وكالة الإمارات للفضاء تشارك خلال هذا العام ضمن جناح الفضاء الأكبر في تاريخ معرض دبي للطيران منذ انضمام هذا المحور إلى محوري الدفاع والطيران في عام 2023، حيث ارتفعت المساحة من 1079 متراً مربعاً عام 2023 إلى 1756 متراً مربعاً هذا العام، بزيادة 63 %، فيما ارتفع عدد الشركات المشاركة من 19 إلى 35 شركة، بنمو 84 %. كما أوضح أن هذه المشاركة تهدف إلى تعزيز الحضور الوطني في المشهد الفضائي الإقليمي والدولي، من خلال عرض الإنجازات الوطنية، وبحث سبل تعزيز الشراكات مع وكالات الفضاء العالمية والشركات الدولية، إلى جانب العمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أن المشاركة تمنح فرصة لعرض العديد من المشروعات والمبادرات ومن بينها مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، ومهمة الإمارات لاستكشاف المريخ، ومنصة تحليل البيانات الفضائية، وبرنامج «سرب» للأقمار الاصطناعية الرادارية، إضافة إلى التعريف بالنسخة الثالثة من حوار أبوظبي للفضاء والتي ستعقد في ديسمبر 2026، مع تنظيم مؤتمر الفضاء الذي سيشارك فيها نخبة من المؤثرين والمتخصصين وصانعي القرار من حول العالم.

وأشار إلى أن الجناح يجمع تحت سقف واحد وكالات فضاء عالمية، وشركات رائدة، ومستثمرين، ومبتكرين، وطلاباً لتبادل المعرفة والتعاون في مشاريع فضائية مشتركة، ويتيح عرض أحدث التقنيات والمشاريع الوطنية الفرصة لإظهار قدرات دولة الإمارات على قيادة الابتكار في قطاع الفضاء، بما يعكس رؤيتها الطموحة في تطوير اقتصاد فضائي متكامل وجذب الاستثمارات الإقليمية والعالمية.



