مروان بن غليطة: «نموذج دبي» يقوم على التخطيط المتجدد وروح المدينة وتجربة الإنسان أولاً

أكد مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، خلال مشاركته في جلسة «مستقبل المدن»، ضمن فعاليات منتدى دبي للمستقبل أن نموذج دبي في التطوير الحضري يستند إلى رؤية تقوم على التخطيط المتجدد، والاستجابة السريعة للاحتياجات المتغيرة للسكان والزوار، وبناء مدن متكاملة تُدار بمعايير عالمية وتتبنّى حلولاً مستقبلية.

مبدأ

وقال ان دبي، منذ مراحل تأسيسها الأولى التي تشكّلت حول الخور والتجارة، واعتمدت مبدأ التطوير وفق الاحتياجات الفعلية للناس، ثم انتقلت إلى مرحلة التخطيط حول مركزها الجوي العالمي عبر مطار دبي، وصولاً إلى مرحلة التوسع العمراني الكبير عبر المجمعات العقارية المتكاملة.

مدينة متكاملة

واضاف «اليوم دبي مدينة متكاملة بكل ما تعنيه الكلمة، ومفهوم الـ20 دقيقة أصبح واقعاً نراه في مجتمعات مثل دبي سيليكون أو أي سيتي، حيث يعيش السكان ويعملون ويدرسون ويستخدمون كل الخدمات من دون الحاجة إلى مغادرة أماكنهم».

قياس

وبين أن روح دبي اليوم تُقاس بتجربة القاطن والزائر، عبر خدمات نوعية ومرافق متقدمة وتطوير مستمر يلمسه الجميع. وأضاف: «قوة دبي هي استمرارية التجديد. كثيرون يقولون إنهم إذا غابوا شهراً عن دبي يعودون ليجدوا شيئاً جديداً قد تغيّر. هذا هو سر دبي».

منهجية

وقال مروان بن غليطة ان بلدية دبي تعتمد منهجية رصد الإشارات المجتمعية، وتحويلها إلى مشاريع وخدمات، مثل تطوير الشواطئ الليلية أو تمديد ساعات عمل الحدائق، إضافة إلى تحديث أكواد البناء، وتبنّي التقنيات الحديثة لضمان جاهزية المدينة للمستقبل.

تحديات

وفيما يتعلق بالتحديات، أوضح أن توقعات ملايين الجنسيات التي تعيش في دبي تشكّل تحدياً دائماً يتطلب حلولاً مبتكرة، إضافة إلى التعامل مع متغيرات المناخ والنمو السكاني، مشيراً إلى الاستثمارات الضخمة في مشروعات إدارة النفايات والطاقة وتحقيق الاستدامة.

وقال: «دبي مدينة تصنع الفرص، وتستقطب العقول، وتحوّل التحديات إلى إنجازات. فلسفتنا واضحة: بناء مدينة تُلهم بالأمل، وتبقي الذكريات الجميلة التي تجعل الجميع يرغب في العودة إليها دائماً».