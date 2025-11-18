"وصل" منصة رقمية مبتكرة لدعم الصحة النفسية

يعد مشروع "وصل" منصة رقمية مبتكرة تُعنى بدعم الصحة النفسية بأسلوب يراعي الخصوصيات الثقافية ويعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويهدف المشروع إلى توفير مساحة تفاعلية وآمنة تساعد المستخدمين على فهم مشاعرهم وإدارة صحتهم النفسية بشكل استباقي.

وتم اختيار مشروع "وصل" لفريق عمل من يضم 3 طلاب تخصص طب بشري من جامعة محمد بن راشد للطب وعلوم الصحة، وطالبة من الجامعة تخصص طب حيوي ومصممين من معهد دبي للتصميم والابتكار في دبي من بين أفضل 100 مشروع لعرضها في معرض «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية» الذي يُقام في 17-20 نوفمبر الجاري، على هامش "منتدى دبي للمستقبل 2025"، والذي يتيح للطلاب والأساتذة عرض أفكارهم أمام جمهور عالمي من الخبراء وصناع القرار، في تجربة فريدة تجمع بين الإبداع الأكاديمي وفرص التطبيق الواقعي.

مميزات

وقالت الطالبة سارة فيدا طالبة تخصص طب بشري قائدة فريق المشروع تتميز منصة "وصل" بتقديم مجموعة من الأدوات العلاجية الحديثة، تشمل الإرشاد القائم على الذكاء الاصطناعي، والتوافق العلاجي المبني على الحالة المزاجية، وكتابة اليوميات، إضافة إلى تتبّع المزاج عبر الساعة الذكية وتنفيذ مهام يومية تعزّز العافية.

وقد جرى تصميم هذه الأدوات بالاستناد إلى مبادئ علم السلوك والشمولية، لتوفير تجربة علاجية تتجاوز الإطار التقليدي للعيادات وتدمج بين التكنولوجيا والدعم المجتمعي.

واضافت: "مع "وصل"، ننشئ مساحة تذكر الناس بأنهم ليسوا وحدهم، حيث التواصل والراحة والرعاية في متناول أيديهم دائماً، مضيفة أن المنصة تهدف إلى كسر الوصمة المرتبطة بالصحة النفسية وتشجيع ثقافة الحديث عنها بشكل طبيعي وداعم.

وذكرت أن مشروع "وصل" انطلق خلال معسكر "تصميم من أجل الصحة" الذي نظمته هيئة الصحة في دبي، وجمع طلاباً من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ومعهد دبي للتصميم والابتكار، واستكشف المشاركون خلال المعسكر إمكانات الابتكار في مجال الصحة الرقمية ودورها في تحسين تجارب المرضى. ومن خلال الدمج بين البحث العلمي واستراتيجيات التصميم العملية، يسعى المشروع إلى تعزيز الدعم بين الأقران وترسيخ ممارسات العناية بالنفس في الحياة اليومية.

ويأمل الفريق أن يسهم "وصل" في بناء مجتمع أكثر وعيا ومرونة، حيث تصبح أدوات الصحة النفسية جزءًا يسيرًا من الروتين اليومي للأفراد، ويجد الجميع مساحة آمنة للتعبير عن مشاعرهم والنمو النفسي.