الإمارات تشهد أول معاملة تجارية عبر الذكاء الاصطناعي في العالم

شهد منتدى دبي للمستقبل إعلاناً عالمياً غير مسبوق، بعدما كشف مايكل ميباخ، الرئيس التنفيذي لشركة ماستركارد، عن تنفيذ أول معاملة تجارة إلكترونية عبر وكيل ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، وذلك خلال جلسة “القيادة في عصر الذكاء الاصطناعي والتحولات العالمية” التي أدارها معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.

وتحدث مايكل ميباخ عن ريادة الإمارات في تبني أحدث التقنيات، ليتم الإعلان صباح اليوم عن تنفيذ أول معاملة تجارية في العالم عبر منصة دردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. هذه التجربة، التي جرت بالتعاون بين شركة "ماستركارد" و"مونت ديلين" الرائدة في قطاع التجارة، التي تمثّل نقلة نوعية في عالم التسوق الرقمي.

وأوضح مايكل أن التجربة كانت بسيطة وسلسة تضمنت شراء تذكرتين لحضور فيلم، مباشرة من خلال واجهة دردشة ذكية، دون الحاجة للانتقال إلى مواقع البحث أو منصات البيع التقليدية، كل ذلك تم باستخدام بيانات الدفع المخزنة مسبقًا، مما جعل العملية أسرع وأكثر أمانًا.

لافتاً أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام مستقبل جديد للتجارة الإلكترونية، حيث يمكن للمستخدمين الاعتماد على وكلاء ذكاء اصطناعي لتقديم توصيات شخصية وتنفيذ عمليات الشراء في لحظات، سواء كان الأمر يتعلق بحجز تذاكر سينما أو التخطيط لرحلة سفر.

وجاء الحديث حول تحديات تتعلق بالأمان والثقة، وكيف يمكن ضمان أن المعاملات تتم بشكل آمن لتجنب مخاطر الاحتيال، وبين أن الحل يكمن في وضع ضوابط صارمة وبناء أنظمة حماية متقدمة، دون إعاقة الابتكار.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن الإمارات، لطالما تثبت أنها في طليعة الدول التي تهتم بتقنيات المستقبل، وبين أن هذه المبادرة ليست مجرد إنجاز تقني، بل خطوة نحو عالم تصبح فيه التجارة أكثر ذكاءً وسلاسة، مدعومة بالذكاء الاصطناعي.