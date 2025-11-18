خلفان بالهول 3 تحولات ستغيّر العقد المقبل

أكد خلفان جمعة بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن العالم يقف اليوم أمام ثلاثة تحولات جذرية ستعيد تشكيل العقد المقبل، مبينا أن هذه التحولات تمثل نقطة انطلاق جديدة لفهم مستقبل الإنسانية ودور التكنولوجيا في صياغته.

التركيز

وقال في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح الدورة الرابعة من منتدى دبي للمستقبل 2025 إن «التحول الأول هو أن التركيز أصبح العملة الجديدة حيث ان قدرتنا على التركيز تتراجع بشكل غير مسبوق، موضحا ان من يحمي تركيزه العميق ويستثمره، سيملك ميزة تنافسية في المستقبل».

وفرة المعلومات

وتابع: "يتمثل التحول الثاني في أن وفرة المعلومات لم تعد تحدياً، بل التحدي الحقيقي أصبح في كيفية تحويل هذه الكثرة إلى قرارات أفضل، مشيرا الى ان الخبير المستقبلي لن يكون الأكثر اطلاعاً، بل القادر على استخلاص المعنى والتوجيه من بين هذا التدفق الهائل من البيانات".

الذكاء الاصطناعي

ووصف بالهول التحول الثالث، بأنه «الأقرب إلى الإنسان»، حيث قال ان "الذكاء الاصطناعي أصبح صديقاً مقرّباً، والرفقاء الافتراضيون يستمعون دون حكم، ولا يغادرون الدردشة، وسيتضاعف حجم هذا القطاع بحلول 2032، وعلينا أن نسأل: كيف سنُعيد تعريف التواصل الإنساني في عالم يستطيع فيه الجميع أن يجد من يسمعه في أي لحظة؟".

وبين خلفان بالهول أن اجتماع هذه التحولات يكشف حقيقة أكبر هي ان "التكنولوجيا لا تغيّر الأنظمة فقط، بل تضخّم التحديات الإنسانية العميقة. وهنا يبرز مفهوم جديد نسميه الإمكانات المعرفية الوطنية، أي قدرة الأمم على بناء عقول مركّزة، مترابطة، قادرة على التفكير والإبداع والعمل المشترك".

وذكر ان هذه التحولات ليست أجوبة نهائية، بل دعوة للتعاون، للتفكير، وللبناء. المستقبل ليس انتظاراً.. المستقبل مشاركة.