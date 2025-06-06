55 دورية مرورية لتأمين طرق عجمان

أكد المقدم راشد حميد بن هندي، نائب مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة عجمان، جاهزية 55 دورية مرورية ضمن خطة ميدانية متكاملة تهدف إلى تأمين الحركة المرورية وتعزيز السلامة خلال فترة عيد الأضحى في الإمارة.

وأوضح أن القيادة العامة لشرطة عجمان تعتمد آلية مدروسة لتنظيم انتشار الدوريات، ترتكز على تحليل البيانات المتعلقة بالكثافة السكانية وحجم الحركة المرورية، لضمان التوزيع المرن والسريع للدوريات في المناطق التي تشهد ازدحاماً، مثل الأسواق والمجمعات التجارية والحدائق والساحات العامة.

وتُعتمد كاميرات المراقبة في رصد حركة المركبات لتحديد مواقع الانتشار، مع مراعاة تغطية الفترات الحساسة كأوقات الذروة وصلاة العيد، لا سيما قرب المصليات.

وأشار إلى أن هذا الانتشار المكثف يسهم في ضبط السلوكيات المرورية الخاطئة، ويعزز الاستجابة السريعة للحوادث، مما يرفع من مستوى الأمان لدى أفراد المجتمع، ويقلل من زمن الوصول لأي بلاغ مروري أو أمني.

كما تركز الخطة على حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل كبار السن والأطفال والعائلات، من خلال تأمين المواقع الحيوية وتسهيل عبور المشاة، خاصة في محيط الجوامع ومصليات العيد.

وأكد بن هندي أن شرطة عجمان تستعين بتقنيات المراقبة الحديثة التي تتيح التواصل الفوري بين الفرق الميدانية وغرفة العمليات، مما يضمن سرعة التدخل في أي طارئ.

وشدد على أن هذه الجهود تنعكس بشكل مباشر على شعور الجمهور بالأمان، وتعزز فاعلية المنظومة المرورية في حماية جميع فئات المجتمع.

وأشار إلى أن فترات الأعياد تشهد عادة ارتفاعاً في كثافة الحركة والتنقلات، وهو ما يتطلب جاهزية أمنية عالية، وأن المؤشرات الميدانية خلال السنوات الماضية في عجمان أثبتت فعالية حضور الدوريات المرورية، إذ أظهرت استجابة إيجابية من الجمهور والتزاماً أعلى بالقوانين، انعكس بانخفاض واضح في الحوادث والبلاغات المرتبطة بالحركة.

كما لفت إلى أن الحملات التوعوية التي نفذتها القيادة العامة لشرطة عجمان، إلى جانب حرص رجال المرور على التعامل الراقي مع الجمهور، ساهمت بشكل فعّال في ترسيخ مفهوم السلامة المرورية، وتعزيز الثقة بالدوريات المرورية باعتبارها جهة داعمة لأمن وسلامة المجتمع، لا جهة رقابية فقط.

وأوضح أن هذا التفاعل الإيجابي من أفراد المجتمع أدى إلى ارتفاع معدلات الالتزام بالقوانين، والحد من المخالفات المرورية، ما أسهم في خلق بيئة آمنة ومستقرة خلال فترات المناسبات.

وأوضح أن الدوريات المرورية ستباشر انتشارها الميداني منذ الساعات الأولى من صباح أول أيام العيد، ضمن خطة جاهزية متكاملة تهدف إلى ضمان انسيابية الحركة المرورية، وتعزيز الحماية لكافة مستخدمي الطريق.